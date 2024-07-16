Так ли страшен дефолт — три сценария для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock ФОТО: president.gov.ua

До вероятного дефолта Украины осталась меньше месяца. Переговоры с частным инвесторами, которым страна задолжала более 20 млрд. долл. идут тяжело. Первый раунд не принес результатов. Украина не готова платить по долгам, а инвесторы — не идут на большие уступки. Новини.LIVE разбирались, что будет ждать украинцев в случае дефолта и почему инвесторы не верят, что экономическая ситуация в стране улучшится.

Дефолт близко

В августе истекает срок двухлетних "каникул" на выплаты по коммерческому долгу, гарантированному государством. Это значит, что уже через три недели Украина должна начать выплачивать долги и проценты, которые накопились за два года. Речь идет о 24 млрд долл., которые Украина должна крупнейшим инвестиционным группам, в том числе BlackRock, Pimco, Fidelity и AllianceBernstein.

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И хотя группа официальных кредиторов Украины из стран Большой семерки и "Парижского клуба" согласилась приостановить выплаты по официальному долгу до 2027 года, достичь договоренности с частными кредиторами правительству до сих пор не удалось.

Первый раунд переговоров между Украиной и группой держателей облигаций состоялся в первой половине июня и носил закрытый характер. Хотя ключевые позиции сторон, озвученные на переговорах, известны.

Как говорится в пресс-релизе опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи, Украина предложили кредиторам сразу несколько вариантов, которые предусматривают номинальное сокращение долга по еврооблигациям до 60% с потенциальным снижением до 25% в случае существенного улучшения экономической ситуации в течение периода действия Программы МВФ.

Но эти предложения были отвергнуты. В отдельном заявлении группа кредиторов заявила, что они намерены пойти на сделку, но готовы пойти на списание лишь 20%. Что крайне болезненно для Украины. Ведь по данным МВФ, Украина едва ли сможет сбалансировать свои счета, даже если спишет 60% долга.

"Украина не возобновит платежи в любом случае"

Как говорит Новини.LIVE экономист, экс-советник президента Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, начать платить тело и проценты в условиях войны — это непозволительная роскошь в условиях полномасштабной войны. "Речь не идет о том, что мы должны отдать всю сумму сразу. Теоретически мы должны отдать только ту суммы, которую не платили за 2 года пока действовала договоренность достигнутая еще летом 2022 года. Но все, в том числе инвесторы понимают, что расчеты не могут вестись так как будто войны нет. Поэтому до 1 августа нужно решить, что делать дальше", — сказал нам Устенко. Но в любом случае платежи не возобновятся.

По его мнению, в такой ситуации у Украины есть несколько вероятных сценариев, включая технический дефолт. "Первый вариант — это начало обслуживания тела долга и выплаты процентов. Я считаю, что его вероятность равна нулю. Второй вариант — это продолжение периода, когда мы не будем платить тело и проценты еще какой-то период. Или же вовсе до конца войны. То есть выплаты будут полностью заморожены. Третий вариант — это уменьшение тела долга и процентной ставки. Если удастся списать от 20 до 50% тела, на мой взгляд, это будет подходящим для Украины. То есть, вместо около 20 млрд, нужно будет погасить 10 или 15 млрд", — говорит Устенко.

При этом, по его словам, крайне важно работать над сокращением процентной ставки. Дело в том, что средний процент по этим евробондам достаточно высокий. Если сравнивать с процентами, которые мы платим по кредитам выданным ЕС или международными финансовыми институтами, то в данном случае он может быть в 2 или даже 3 раза выше.

"Поэтому нужно уменьшить процентный платеж минимум до 5% годовых. При этом, все выплаты начнутся только после окончания войны. Этот вариант наиболее правильный для Украины. И на него могут пойти инвесторы, которые владеют нашими облигациями. Все инвесторы, в том числе и частные, даже несмотря на то, что они нацелены на прибыль, понимают ситуацию и готовы к переговорам", — сказал нам Устенко.

Так ли страшен дефолт?

Если все-таки договориться не удастся, то Украина вынуждена будет объявить дефолт. В классической ситуации это бы означало как минимум ограничение доступа Украины на международные рынки капиталов, что сделает невозможным привлечение новых долгов и может существенно замедлить темпы восстановления экономики после окончания войны.

Но война вносит свои коррективы. Как заявила в эфире Новини.LIVE нардеп, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, Украина фактически уже находится в состоянии дефолта.

"Дефолт у нас уже по факту есть. А де-юре нет", — отметила Южанина. В то же время, она выразила надежду, что МВФ все таки поможет Украине найти компромисс с частными инвесторами.

Но даже если Украина все-таки войдет в дефолт — катастрофы не будет, уверяет Устенко. "Дефолт возможен. Но даже если это произойдет, говорить, что это будет катастрофой для украинских публичных финансов я не стал бы. Это была бы проблема если бы мы выходили самостоятельно на рынки капиталов. Но с момента начала войны мы ни разу не выходили на внешние рынки самостоятельно. Поэтому даже технический дефолт не будет катастрофой. Серьезных проблем не произойдет", — отметил Устенко.

"Невыгодная реструктуризация — хуже дефолта"

Куда более неприятный сценарий, по мнению экономиста Алексея Куща, может стать невыгодная реструктуризация долга, которую могут навязать Украине.

"Дефолт во время войны не так страшен — на внешних частных долговых рынках Украина все равно не занимает деньги и нескоро будет. А вся западная помощь носит геополитический, а не коммерческий характер. Плюс лондонский суд станет на нашу сторону в споре с кредиторами", — говорит Кущ.

Поэтому, по его мнению, есть риск, что Украине могут навязать невыгодную реструктуризацию. "Мало спишут, дадут короткую отсрочку, процент не снизят или снизят незначительно. Плюс то, что списали, обставят различными "инструментами восстановления стоимости" для кредиторов, привязав выплаты по ним, например, к объему налоговых поступлений", — прогнозирует Кущ.

К слову, как пишет The Economist, сложности в переговорах с держателями украинских облигаций обуславливаются опасениями инвесторов относительно платежеспособности Украины в будущем.

"При обычной реструктуризации кредиторы делают ставку на экономические перспективы страны. Кредитование заемщика, находящегося в состоянии войны, также подразумевает вторую ставку: на то, что он победит. Должна существовать страна, которая должна выплатить долг в конце этого", — пишет издание.

Но и в случае победы, инвесторы скептически относятся к планам долгосрочного восстановления. Ведь значительная часть восстановления Украины, включая строительство базовой инфраструктуры, гражданских зданий, а также обучение людей для восстановления страны, никогда не принесет прибыли, и поэтому ее должны будут взять на себя союзники. Поэтому в издании полагают, что инвесторы расценивают реструктуризацию, как попытку переложить финансовое бремя войны и стоимость восстановления с правительств на частный сектор.