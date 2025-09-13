Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Назначат ли субсидию после выплат на погребение — в ПФУ объяснили

Назначат ли субсидию после выплат на погребение — в ПФУ объяснили

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 08:45
Повлияет ли на субсидию помощь на погребение — ответ ПФУ
Человек с квитанцией на ЖКУ и деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине предоставляют финансовую помощь на погребение людей пенсионного возраста. Деньги начисляют родным умершего пенсионера, при этом эта помощь не повлияет на назначение жилищной субсидии, если у домохозяйства есть на нее право.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Реклама
Читайте также:

Субсидии и финпомощь на погребение

Финансовая выплата, которая предоставляется украинцам на погребение, не учитывается в среднемесячный доход семьи при назначении субсидии, говорят в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Как отмечается, в таком случае действует пункт 7 "Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи", из постановления Кабинета министров от 2020 года.

К тому же правительство определило и другие доходы домохозяйств, которые государство не принимает во внимание, когда семья обращается за назначением субсидии. Это

  • часть помощи при рождении ребенка, выплата которой производится единовременно;
  • часть помощи при усыновлении ребенка, выплата которой производится единоразово;
  • единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня";
  • государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, находящихся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
  • помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство.

Это условие касается и помощи на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Что еще стоит знать

Напомним, что в сентябре у украинцев изменится сумма выплаченной субсидии из-за перерасчета, который состоялся в августе. Перерасчет состоялся для домохозяйств у которых среднемесячный совокупный доход вырос или снизился на 50%.

Ранее мы рассказывали, что в Украине изменились правила, по которым гражданам предоставляют жилищные субсидии. Известно, какие обновления появились. Узнавайте также, кому откажут в оформлении субсидии.

субсидии выплаты финансовая помощь деньги захоронения
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации