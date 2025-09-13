Повлияет ли на субсидию помощь на погребение — ответ ПФУ

Человек с квитанцией на ЖКУ и деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине предоставляют финансовую помощь на погребение людей пенсионного возраста. Деньги начисляют родным умершего пенсионера, при этом эта помощь не повлияет на назначение жилищной субсидии, если у домохозяйства есть на нее право.

Финансовая выплата, которая предоставляется украинцам на погребение, не учитывается в среднемесячный доход семьи при назначении субсидии, говорят в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Как отмечается, в таком случае действует пункт 7 "Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи", из постановления Кабинета министров от 2020 года.

К тому же правительство определило и другие доходы домохозяйств, которые государство не принимает во внимание, когда семья обращается за назначением субсидии. Это

часть помощи при рождении ребенка, выплата которой производится единовременно;

часть помощи при усыновлении ребенка, выплата которой производится единоразово;

единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня";

государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, находящихся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство.

Это условие касается и помощи на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Что еще стоит знать

Напомним, что в сентябре у украинцев изменится сумма выплаченной субсидии из-за перерасчета, который состоялся в августе. Перерасчет состоялся для домохозяйств у которых среднемесячный совокупный доход вырос или снизился на 50%.

Ранее мы рассказывали, что в Украине изменились правила, по которым гражданам предоставляют жилищные субсидии. Известно, какие обновления появились. Узнавайте также, кому откажут в оформлении субсидии.