Чи вплине на субсидію допомога на поховання — відповідь ПФУ

Чи призначать субсидію після виплат на поховання — у ПФУ пояснили
В Україні надають фінансову допомогу на поховання людей пенсійного віку. Гроші нараховують рідним померлого пенсіонера, при цьому ця допомога не вплине на призначення житлової субсидії, якщо у домогосподарства є на неї право.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.
Субсидії й фіндопомога на поховання
Фінансова виплата, яка надається українцям на поховання, не враховується в середньомісячний дохід сім'ї під час призначення субсидії, кажуть у Пенсійному фонді України (ПФУ). Як зазначається, у такому разі діє пункт 7 "Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги", з постанови Кабінету міністрів від 2020 року.
До того ж уряд визначив й інші доходи домогосподарств, які держава не бере до уваги, коли сім'я звертається призначенням субсидії. Це
- частина допомоги при народженні дитини, виплата якої проводиться одноразово;
- частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої проводиться одноразово;
- одноразова винагорода жінкам, яким надано почесне звання України "Мати-героїня";
- державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.
Ця умова стосується й допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО).
Що ще варто знати
Нагадаємо, що у вересні в українців зміниться сума виплаченої субсидії через перерахунок, який відбувся у серпні. Перерахунок відбувся для домогосподарств у яких середньомісячний сукупний дохід зріс або знизився на 50%.
Раніше ми розповідали, що в Україні змінилися правила, за якими громадянам надають житлові субсидії. Відомо, які оновлення з'явилися. Дізнавайтесь також, кому відмовлять в оформленні субсидії.
Читайте Новини.LIVE!