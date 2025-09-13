Чи вплине на субсидію допомога на поховання — відповідь ПФУ

Людина з квитанцією на ЖКП і грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні надають фінансову допомогу на поховання людей пенсійного віку. Гроші нараховують рідним померлого пенсіонера, при цьому ця допомога не вплине на призначення житлової субсидії, якщо у домогосподарства є на неї право.

Субсидії й фіндопомога на поховання

Фінансова виплата, яка надається українцям на поховання, не враховується в середньомісячний дохід сім'ї під час призначення субсидії, кажуть у Пенсійному фонді України (ПФУ). Як зазначається, у такому разі діє пункт 7 "Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги", з постанови Кабінету міністрів від 2020 року.

До того ж уряд визначив й інші доходи домогосподарств, які держава не бере до уваги, коли сім'я звертається призначенням субсидії. Це

частина допомоги при народженні дитини, виплата якої проводиться одноразово;

частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої проводиться одноразово;

одноразова винагорода жінкам, яким надано почесне звання України "Мати-героїня";

державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Ця умова стосується й допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Що ще варто знати

Нагадаємо, що у вересні в українців зміниться сума виплаченої субсидії через перерахунок, який відбувся у серпні. Перерахунок відбувся для домогосподарств у яких середньомісячний сукупний дохід зріс або знизився на 50%.

