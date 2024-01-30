Курс доллара в Украине — Нацбанк озвучил планы на 2024 год

Американская валюта. Фото: Unplush

В Национальном банке Украины прокомментировали колебания на валютном рынке в начале 2024 года. Также оценили возможность возврата к фиксированному курсу доллара.

Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.

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Вернут ли фиксированный курс

По словам чиновника НБУ, при режиме гибкости все колебания на валютном рынке как в сторону подорожания, так и удешевления — нормальное явление. Регулятор не будет возвращаться к режиму фиксированного курса доллара. Он отметил, что НБУ специально отказался от такой практики.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября 2023 года", — подчеркнул представитель НБУ.

При этом отметил, что благодаря успешному приспособлению валютного рынка к управляемой гибкости Нацбанк, как и предупреждал, будет постепенно увеличивать амплитуду курсовых колебаний. Поэтому сейчас колебания на межбанковском валютном рынке больше, чем были осенью прошлого года. Однако благодаря сложившимся предпосылкам они не представляют угрозы. Ко всему — курсовые колебания остаются существенно меньшими, чем было до полномасштабной войны с РФ.

"Возвращение к фиксированному курсу пока даже не рассматривается. НБУ отошел от него сознательно и когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки", — сообщил он.

От фиксированного курса Нацбанк отошел при формировании надлежащих предпосылок, а новый режим гибкости курса позволяет выполнять важные задачи. В частности, речь идет о сохранении привлекательности гривневых инструментов:

депозитов;

облигаций внутренних государственных ссуд (ОВГЗ).

"Текущая ситуация на валютном рынке не является неординарной. И точно не угрожает выполнению этой задачи", — добавил Сергей Николайчук.

Как известно, фиксированный курс доллара НБУ ввел в начале полномасштабной войны. Сначала установил курс на уровне 29,25 грн/долл., а с 21 июля 2022-го повысил до 36,56 грн/долл. С 3 октября 2023 года НБУ ввел управляемую гибкость курса.

Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, курс доллара на украинском валютном рынке изменился во вторник, 30 января. Национальный банк поднял официальный курс американской валюты, в то время как обменные пункты снизили цены.

Ранее сообщалось, что украинские банки на фоне роста спроса увеличивают объемы ввоза наличной валюты. Кроме этого, Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует ввоз золота на 7-8 млн долларов.