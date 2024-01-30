Курс доллара в Украине — Нацбанк озвучил планы на 2024 год

Вернут ли в Украине фиксированный курс доллара — известны планы НБУ
В Национальном банке Украины прокомментировали колебания на валютном рынке в начале 2024 года. Также оценили возможность возврата к фиксированному курсу доллара.
Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.
Вернут ли фиксированный курс
По словам чиновника НБУ, при режиме гибкости все колебания на валютном рынке как в сторону подорожания, так и удешевления — нормальное явление. Регулятор не будет возвращаться к режиму фиксированного курса доллара. Он отметил, что НБУ специально отказался от такой практики.
"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября 2023 года", — подчеркнул представитель НБУ.
При этом отметил, что благодаря успешному приспособлению валютного рынка к управляемой гибкости Нацбанк, как и предупреждал, будет постепенно увеличивать амплитуду курсовых колебаний. Поэтому сейчас колебания на межбанковском валютном рынке больше, чем были осенью прошлого года. Однако благодаря сложившимся предпосылкам они не представляют угрозы. Ко всему — курсовые колебания остаются существенно меньшими, чем было до полномасштабной войны с РФ.
"Возвращение к фиксированному курсу пока даже не рассматривается. НБУ отошел от него сознательно и когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки", — сообщил он.
От фиксированного курса Нацбанк отошел при формировании надлежащих предпосылок, а новый режим гибкости курса позволяет выполнять важные задачи. В частности, речь идет о сохранении привлекательности гривневых инструментов:
- депозитов;
- облигаций внутренних государственных ссуд (ОВГЗ).
"Текущая ситуация на валютном рынке не является неординарной. И точно не угрожает выполнению этой задачи", — добавил Сергей Николайчук.
Как известно, фиксированный курс доллара НБУ ввел в начале полномасштабной войны. Сначала установил курс на уровне 29,25 грн/долл., а с 21 июля 2022-го повысил до 36,56 грн/долл. С 3 октября 2023 года НБУ ввел управляемую гибкость курса.
Что еще стоит знать
Напомним, курс доллара на украинском валютном рынке изменился во вторник, 30 января. Национальный банк поднял официальный курс американской валюты, в то время как обменные пункты снизили цены.
Ранее сообщалось, что украинские банки на фоне роста спроса увеличивают объемы ввоза наличной валюты. Кроме этого, Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует ввоз золота на 7-8 млн долларов.
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