Минимальная зарплата в Украине — Минфин ответил, ждать ли изменений в 2025 году

Возможен ли пересмотр "минималки" в Украине — ответ Минфина
В Министерстве финансов оценили, есть ли возможность внесения изменений в государственный бюджет до конца 2025 года относительно повышения размера прожиточного минимума и минимальной заработной платы. С таким обращением к Кабинету министров обратился Совместный представительский орган объединений профсоюзов.
Об этом говорится в ответе Минфина на соответствующий запрос.
Необходимость повышения "минималки" и прожиточного минимума
В июле 2025 года в СПО объединений профсоюзов выступили с инициативой внести изменения в закон "О Госбюджете-2025" относительно большего размера прожиточного минимума и минимальной заработной платы в Украине по итогам выполнения главной сметы в первом полугодии текущего года.
Как отметили профсоюзы, уровень минимальной зарплаты в Украине в 2025 году остается неизменным с 2024-го. Хотя он составляет 8 тыс. грн, однако "чистыми" после уплаты налогов работники получают около 6,16 тыс. грн (минус НДФЛ в 18% и военный сбор в 5%). Такой уровень "минималки" не соответствует реальной стоимости жизни в Украине, ведь не позволяет работникам покрыть минимальный набор продуктов и услуг.
Расчеты Министерства социальной политики свидетельствуют, что на самом деле фактический уровень прожиточного минимума в нынешних ценах составляет 11,46 тыс. грн. То есть, показатель почти вчетверо превышает уровень прожиточного минимума, утвержденный Госбюджетом-2025.
Также профсоюзы назвали в качестве аргумента для пересмотра этих двух основных государственных социальных показателей и гарантий приближением украинского законодательства к трудовым нормам стран Европы. Они отметили, что такой шаг позволил бы:
- нарастить покупательную способность;
- побудить к возвращению украинцев на отечественный рынок труда;
- легализовать заработную плату;
- повысить рост поступлений в бюджеты разных уровней и Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Возможен ли пересмотр минимальной зарплаты до конца года
Согласно ответу Минфина, на сегодня не видят оснований для изменений в госбюджете на 2025 год в вопросе обновления прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Там пояснили, что ключевые прогнозные макропоказатели, на основе чего рассчитан государственный бюджет, утверждены постановлением правительства от 28 июня 2024 года №780 "Об одобрении основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2025-2027 гг". Никаких изменений в соответствующее правительственное постановление не вносили.
В ведомстве привели ряд аргументов, которые сейчас мешают пересмотреть эти два показателя. А именно повышение "минималки" требует:
- комплексного анализа экономических последствий, ведь грозит усилением нагрузки на бизнес и дальнейшей "тенизации" доходов;
- учета потенциального влияния на макроэкономическую стабильность страны, финансовых возможностей государства и бизнеса;
- организации ряда консультаций с бизнесом и заинтересованными сторонами.
Ранее мы рассказывали, что профсоюзы одобрили свои предложения по проекту закона о государственном бюджете на 2026 год. Они предусматривают существенное повышение минимальной зарплаты в стране.
Также мы писали о ситуации на рынке труда в Киеве в последний месяц лета 2025 года. Уровень средней заработной платы продолжает оставаться на отметке в 30 тыс. грн.
Читайте Новини.LIVE!