Возможен ли пересмотр "минималки" в Украине — ответ Минфина

Возможен ли пересмотр "минималки" в Украине — ответ Минфина

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 14:30
Минимальная зарплата в Украине — Минфин ответил, ждать ли изменений в 2025 году
Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Министерстве финансов оценили, есть ли возможность внесения изменений в государственный бюджет до конца 2025 года относительно повышения размера прожиточного минимума и минимальной заработной платы. С таким обращением к Кабинету министров обратился Совместный представительский орган объединений профсоюзов.

Об этом говорится в ответе Минфина на соответствующий запрос.

Читайте также:

Необходимость повышения "минималки" и прожиточного минимума

В июле 2025 года в СПО объединений профсоюзов выступили с инициативой внести изменения в закон "О Госбюджете-2025" относительно большего размера прожиточного минимума и минимальной заработной платы в Украине по итогам выполнения главной сметы в первом полугодии текущего года.

Как отметили профсоюзы, уровень минимальной зарплаты в Украине в 2025 году остается неизменным с 2024-го. Хотя он составляет 8 тыс. грн, однако "чистыми" после уплаты налогов работники получают около 6,16 тыс. грн (минус НДФЛ в 18% и военный сбор в 5%). Такой уровень "минималки" не соответствует реальной стоимости жизни в Украине, ведь не позволяет работникам покрыть минимальный набор продуктов и услуг.

Расчеты Министерства социальной политики свидетельствуют, что на самом деле фактический уровень прожиточного минимума в нынешних ценах составляет 11,46 тыс. грн. То есть, показатель почти вчетверо превышает уровень прожиточного минимума, утвержденный Госбюджетом-2025.

Также профсоюзы назвали в качестве аргумента для пересмотра этих двух основных государственных социальных показателей и гарантий приближением украинского законодательства к трудовым нормам стран Европы. Они отметили, что такой шаг позволил бы:

  • нарастить покупательную способность;
  • побудить к возвращению украинцев на отечественный рынок труда;
  • легализовать заработную плату;
  • повысить рост поступлений в бюджеты разных уровней и Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Возможен ли пересмотр минимальной зарплаты до конца года

Согласно ответу Минфина, на сегодня не видят оснований для изменений в госбюджете на 2025 год в вопросе обновления прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Там пояснили, что ключевые прогнозные макропоказатели, на основе чего рассчитан государственный бюджет, утверждены постановлением правительства от 28 июня 2024 года №780 "Об одобрении основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2025-2027 гг". Никаких изменений в соответствующее правительственное постановление не вносили.

В ведомстве привели ряд аргументов, которые сейчас мешают пересмотреть эти два показателя. А именно повышение "минималки" требует:

  • комплексного анализа экономических последствий, ведь грозит усилением нагрузки на бизнес и дальнейшей "тенизации" доходов;
  • учета потенциального влияния на макроэкономическую стабильность страны, финансовых возможностей государства и бизнеса;
  • организации ряда консультаций с бизнесом и заинтересованными сторонами.
мінімальна зарплата 2025
Ответ Минфина. Источник: ФПСУ
мінімальна зарплата 2025
Письмо Минфина. Источник: ФПСУ

Ранее мы рассказывали, что профсоюзы одобрили свои предложения по проекту закона о государственном бюджете на 2026 год. Они предусматривают существенное повышение минимальной зарплаты в стране.

Также мы писали о ситуации на рынке труда в Киеве в последний месяц лета 2025 года. Уровень средней заработной платы продолжает оставаться на отметке в 30 тыс. грн.

Минфин зарплаты прожиточный минимум деньги минимальная зарплата
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
