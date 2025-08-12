Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Чи можливий перегляд "мінімалки" в Україні — відповідь Мінфіну

Чи можливий перегляд "мінімалки" в Україні — відповідь Мінфіну

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 14:30
Мінімальна зарплата в Україні — Мінфін відповів, чи чекати змін у 2025 році
Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Міністерстві фінансів оцінили, чи є можливість внесення змін до державного бюджету до кінця 2025 року щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. З таким зверненням до Кабінету міністрів звернувся Спільний представницький орган об’єднань профспілок.

Про це йдеться у відповіді Мінфіну на відповідний запит.

Реклама
Читайте також:

Необхідність підвищення "мінімалки" та прожиткового мінімуму 

У липні 2025 року у СПО об’єднань профспілок виступили з ініціативою внести зміни до закону "Про Держбюджет-2025" щодо більшого розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати в Україні за підсумками виконання головного кошторису у першому півріччі поточного року. 

Як зауважили профспілки, рівень мінімальної зарплати в Україні у 2025 році залишається незмінним з 2024-го. Хоч він становить 8 тис. грн, однак "чистими" після сплати податків працівники отримують близько 6,16 тис. грн (мінус ПДФО у 18% та військовий збір у 5%). Такий рівень "мінімалки" не відповідає реальній вартості життя в Україні, адже не дає змоги працівникам покрити мінімальний набір продуктів та послуг.

Розрахунки Міністерства соціальної політики свідчать, що насправді фактичний рівень прожиткового мінімуму у нинішніх цінах становить 11,46 тис. грн. Тобто, показник майже вчетверо перевищує рівень прожиткового мінімуму, затверджений Держбюджетом-2025.

Також профспілки назвали як аргумент для перегляду цих двох основних державних соціальних показників та гарантій наближенням українського законодавства до трудових норм країн Європи. Вони зауважили, що такий крок дозволив би:

  • наростити купівельну спроможність;
  • спонукати до повернення українців на вітчизняний ринок праці;
  • легалізувати заробітну плату;
  • підвищити зростання надходжень до бюджетів різних рівнів та Пенсійного фонду України (ПФУ).

Чи можливий перегляд мінімальної зарплати до кінця року

Згідно з відповіддю Мінфіну, на сьогодні не вбачають підстав для змін у держбюджеті на 2025 рік у питанні оновлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. Там пояснили, що ключові прогнозні макропоказники, на основі чого розрахований державний бюджет, затверджені постановою уряду від 28 червня 2024 року №780 "Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025–2027 рр". Жодні зміни до відповідної урядової постанови не вносились.

У відомстві навели низку аргументів, які нині заважають переглянути ці два показники. А саме підвищення "мінімалки" вимагає:

  • комплексного аналізу економічних наслідків, адже загрожує посиленням навантаження на бізнес та подальшої "тінізації" доходів;
  • врахування потенційного впливу на макроекономічну стабільність країни, фінансових спроможностей держави та бізнесу;
  • організації низки консультацій з бізнесом та зацікавленими сторонами.
мінімальна зарплата 2025
Відповідь Мінфіну. Джерело: ФПСУ
мінімальна зарплата 2025
Лист Мінфіну. Джерело: ФПСУ

Раніше ми розповідали, що профспілки схвалили свої пропозиції щодо проєкту закону про державний бюджет на 2026 рік. Вони передбачають суттєве підвищення мінімальної зарплати в країні. 

Також ми писали про ситуацію на ринку праці в Києві в останній місяць літа 2025 року. Рівень середньої заробітної плати продовжує залишатися на позначці у 30 тис. грн

Мінфін зарплати прожитковий мінімум гроші мінімальна зарплата
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації