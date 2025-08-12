Мінімальна зарплата в Україні — Мінфін відповів, чи чекати змін у 2025 році

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Міністерстві фінансів оцінили, чи є можливість внесення змін до державного бюджету до кінця 2025 року щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. З таким зверненням до Кабінету міністрів звернувся Спільний представницький орган об’єднань профспілок.

Про це йдеться у відповіді Мінфіну на відповідний запит.

Реклама

Читайте також:

Необхідність підвищення "мінімалки" та прожиткового мінімуму

У липні 2025 року у СПО об’єднань профспілок виступили з ініціативою внести зміни до закону "Про Держбюджет-2025" щодо більшого розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати в Україні за підсумками виконання головного кошторису у першому півріччі поточного року.

Як зауважили профспілки, рівень мінімальної зарплати в Україні у 2025 році залишається незмінним з 2024-го. Хоч він становить 8 тис. грн, однак "чистими" після сплати податків працівники отримують близько 6,16 тис. грн (мінус ПДФО у 18% та військовий збір у 5%). Такий рівень "мінімалки" не відповідає реальній вартості життя в Україні, адже не дає змоги працівникам покрити мінімальний набір продуктів та послуг.

Розрахунки Міністерства соціальної політики свідчать, що насправді фактичний рівень прожиткового мінімуму у нинішніх цінах становить 11,46 тис. грн. Тобто, показник майже вчетверо перевищує рівень прожиткового мінімуму, затверджений Держбюджетом-2025.

Також профспілки назвали як аргумент для перегляду цих двох основних державних соціальних показників та гарантій наближенням українського законодавства до трудових норм країн Європи. Вони зауважили, що такий крок дозволив би:

наростити купівельну спроможність;

спонукати до повернення українців на вітчизняний ринок праці;

легалізувати заробітну плату;

підвищити зростання надходжень до бюджетів різних рівнів та Пенсійного фонду України (ПФУ).

Чи можливий перегляд мінімальної зарплати до кінця року

Згідно з відповіддю Мінфіну, на сьогодні не вбачають підстав для змін у держбюджеті на 2025 рік у питанні оновлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. Там пояснили, що ключові прогнозні макропоказники, на основі чого розрахований державний бюджет, затверджені постановою уряду від 28 червня 2024 року №780 "Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025–2027 рр". Жодні зміни до відповідної урядової постанови не вносились.

У відомстві навели низку аргументів, які нині заважають переглянути ці два показники. А саме підвищення "мінімалки" вимагає:

комплексного аналізу економічних наслідків, адже загрожує посиленням навантаження на бізнес та подальшої "тінізації" доходів;

врахування потенційного впливу на макроекономічну стабільність країни, фінансових спроможностей держави та бізнесу;

організації низки консультацій з бізнесом та зацікавленими сторонами.

Відповідь Мінфіну. Джерело: ФПСУ

Лист Мінфіну. Джерело: ФПСУ

Раніше ми розповідали, що профспілки схвалили свої пропозиції щодо проєкту закону про державний бюджет на 2026 рік. Вони передбачають суттєве підвищення мінімальної зарплати в країні.

Також ми писали про ситуацію на ринку праці в Києві в останній місяць літа 2025 року. Рівень середньої заробітної плати продовжує залишатися на позначці у 30 тис. грн.