Субсидии и помощь на оздоровление и отдых детей — назначат ли льготу в 2025 году

Пенсионерка в отделении Укрпочты. Фото: УНИАН

В Украине многим гражданам трудно самостоятельно платить за коммунальные услуги, поэтому они оформляют жилищные субсидии и получают компенсации от государства. К тому же некоторые украинцы пользуются и другой социальной помощью.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, предоставят ли субсидию, если семья получила от государства помощь на оздоровление и отдых детей.

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Нюанс в назначении субсидий — о чем нужно знать

Как рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), полученная услуга никак не повлияет на назначение жилищной субсидии. Все потому, что при оформлении этой льготы, предоставленная государством соцуслуга не учитывается в среднемесячный доход семьи.

Как отметили в ПФУ, эта норма прописана в пункте 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи. Документ утвердил Кабмин Украины в 2020 году.

Украинцам будут предоставлять меньшие субсидии — когда ждать изменений

С завершением отопительного сезона для украинцев, которые пользуются жилищными субсидиями, пересчитают размер помощи. Так, с 1 мая и до 1 сентября для населению будут доступны субсидия на неотапливаемый период. Для определения суммы субсидии учитываются доходы за третий и четвертый кварталы 2024 года, а также пенсия, начисленная за март этого года.

Напомним, недавно мы рассказывали, когда украинцы могут претендовать на получение субсидий. Однако даже после предоставления льготы, ее могут быстро отменить.

Также мы писали, что субсидии украинцам будут назначать по новому механизму. Изменения касаются украинцев, которые живут в ОСМД.