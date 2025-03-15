Субсидії та допомога на оздоровлення та відпочинку дітей — чи призначать пільгу у 2025 році

Пенсіонерка у відділенні Укрпошти. Фото: УНІАН

В Україні багатьом громадянам важко самостійно сплачувати за комунальні послуги, тож вони оформлюють житлові субсидії та отримують компенсації від держави. До того ж деякі українці користуються й іншою соціальною допомогою.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, чи нададуть субсидію, якщо сім′я отримала від держави допомогу на оздоровлення та відпочинок дітей.

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Нюанс у призначенні субсидій — про що потрібно знати

Як пояснили у Пенсійному фонді України (ПФУ), отримана послуга ніяк не вплине на призначення житлової субсидії. Усе тому, що під час оформлення цієї пільги надана державою послуга не враховується до середньомісячного доходу сім'ї.

Як зазначили у ПФУ, ця норма прописана у пункті 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги. Документ затвердив Кабмін України у 2020 році.

Українцям надаватимуть менші субсидії — коли чекати на зміни

Із завершенням опалювального сезону для українців, які користуються житловими субсидіями, перерахують розмір допомоги. Так, з 1 травня і до 1 вересня для населення буде доступною субсидія на неопалювальний період. Для визначення суми субсидії враховуються доходи за третій та четвертий квартали 2024 року, а також пенсія, нарахована за березень цього року.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, коли українці можуть претендувати на отримання субсидій. Однак навіть після надання пільги її можуть швидко скасувати.

Також ми писали, що субсидії українцям призначатимуть за новим механізмом. Зміни стосуються українців, які живуть в ОСББ.