Прием на работу — можно ли трудоустроиться с электронным ВОД

Бумажный и электронный военный билет. Фото: expres.online

Юристы дали объяснение для украинских военнообязанных граждан, можно ли официально трудоустроиться с электронным военно-учетным документом (ВОД), если в нем не отображается постановление и дата военно-врачебной комиссии (ВВК). С таким вопросом обращаются некоторые украинцы.

Об этом говорится на портале "Юристы.ua".

Читайте также:

Требования к трудоустройству во время войны

Так, на портале в одном из сообщений гражданин обратился с вопросом, можно ли, согласно действующему украинскому законодательству официально трудоустроиться с электронным военным билетом при отсутствии в нем данных ВВК.

"У меня есть только электронный ВОД, в бумажном виде ничего не имею. Но в электронном ВОД не указана пригодность и дата ВВК, звание и ВОС есть. Могут ли возникнуть проблемы при официальном трудоустройстве? Считается ли такой ВОД действительным, обязательно ли должны быть заполнении все графы?", — говорится в сообщении.

Как известно, во время войны действует требование для всех украинских военнообязанных граждан по предоставлению военно-учетных документов в случае трудоустройства или обучения.

Принимают ли на работу с электронным военным билетом

На портале юристы объяснили, что согласно правительственному постановлению №559 от 16 мая 2024 года "Порядок оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов", предусматривает действие билетов как в электронной, так и бумажной форме при одном условии.

Специалисты отметили, что QR-код военно-учетного документа в цифровой форме считается формой документа в е-форме в виде двумерного штрихкода, содержащего сведения об указанном военном билете, которые с помощью техсредств можно воспроизвести в форме, пригодной для считывания.

Учитывая это, военно-учетный документ в электронной форме считается действительным исключительно при наличии QR-кода.

Все данные о сформированном военном билете в электронной форме отображаются в Едином госреестре призывников, военнообязанных и резервистов.

"Не вижу проблем в трудоустройстве с е-ВОД... Военно-учетный документ в электронной форме и военноучетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу..." — добавили юристы.

Ранее мы рассказывали, какие в Украине действуют требования к зарплате, что является одним из критериев критичности предприятия. Ее принимают во внимание при перебронировании работников.

Также мы писали, что в Украине появился новый проект от Минобороны, в соответствии с которым граждане от 18 до 24 лет могут подписать контракт с ВСУ. За это им выплатят вознаграждение в 1 млн грн.