Прийом на роботу — чи можна працевлаштуватися з електронним ВОД

Паперовий та електронний військовий квиток. Фото: expres.online

Юристи дали пояснення для українських військовозобов'язаних громадян, чи можна офіційно працевлаштуватися з електронним військово-обліковим документом (ВОД), якщо в ньому не відображається постанова та дата військово-лікарської комісії (ВЛК). З таким питанням звертаються деякі українці.

Про це йдеться на порталі "Юристи.ua".

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Вимоги до працевлаштування під час війни

Так, на порталі в одному з повідомлень громадянин звернувся із запитанням, чи можна, відповідно до чинного українського законодавства офіційно працевлаштуватися з електронним військовим квитком за відсутності в ньому даних ВЛК.

"У мене є лише електронний ВОД, у паперовому вигляді нічого не маю. Але в електронному ВОД не вказано придатність та дату ВЛК, звання та ВОС є. Чи можуть виникнути проблеми при офіційному працевлаштуванні? Чи вважається такий ВОД дійсним, чи обов’язково мають бути заповненні усі графи?", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, під час війни діє вимога для всіх українських військовозобов'язаних громадян з надання військово-облікових документів у разі працевлаштування чи навчання.

Чи приймають на роботу з електронним військовим квитком

На порталі юристи пояснили, що згідно з урядовою постановою №559 від 16 травня 2024 року "Порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів", передбачається чинність квитків як в електронній, так і паперовій формі за однієї умови.

Фахівці зауважили, що QR-код військово-облікового документа у цифровій формі вважається формою документа в е-формі у вигляді двовимірного штрихкоду, що містить відомості про зазначений військовий квиток, які за допомогою техзасобів можна відтворити у формі, придатній для зчитування.

З огляду на це, військово-обліковий документ в електронній формі вважається дійсним виключно за наявності QR-коду.

Всі дані про сформований військовий квиток в електронній формі відображаються у Єдиному держреєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

"Не бачу проблем в працевлаштуванні з е-ВОД... Військово-обліковий документ в електронній формі та військовообліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу...", — додали юристи.

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