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Главная Финансы Четыре рабочих дня в неделю: в Украине предлагают кардинально изменить правила труда

Четыре рабочих дня в неделю: в Украине предлагают кардинально изменить правила труда

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 23:30
В Украине предлагают работать всего 4 дня в неделю: что известно о новой инициативе
Сотрудники в офисе, календарь. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине предлагают перейти на четырёхдневную рабочую неделю, но без сокращения зарплат. Такая петиция была зарегистрирована на сайте Кабмина. Авторы считают, что украинцам нужно работать меньше часов, чтобы больше отдыхать и оставаться продуктивными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Что хотят изменить

Авторы петиции предлагают внести изменения в Трудовой кодекс. Если бы изменения были поддержаны, рабочая неделя длилась бы не более 32 часов или четырех рабочих дней.

При этом зарплату работникам предлагают оставить такой же, как и сейчас. То есть работать меньше, но получать — столько же.

Сначала новый формат хотят опробовать в некоторых государственных учреждениях и частных компаниях, а уже потом, если эксперимент покажет хорошие результаты, распространить его на всю страну.

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Опыт других стран

Авторы петиции подчеркнули, что подобные эксперименты уже проводились в нескольких европейских странах. По их словам, после перехода на четырёхдневную рабочую неделю производительность работников не снизилась, а в отдельных случаях даже выросла.

Кроме того, люди реже брали больничные, меньше жаловались на профессиональное выгорание и были более удовлетворены работой.

Какие еще плюсы видят авторы

По их мнению, дополнительный выходной станет плюсом не только для работников.

Они считают, что работодатели смогут экономить на содержании офисов, а украинцы будут чаще путешествовать по стране, пользоваться услугами, посещать учреждения культуры и спорта. Таким образом можно поддержать малый бизнес и внутреннюю экономику.

Также, по мнению авторов, более современные условия труда могут стать ещё одним аргументом для тех украинцев, которые сейчас живут и работают за рубежом.

Есть важный нюанс

Пока говорить о сокращении рабочей недели рано. Это лишь петиция, а не законопроект и тем более не принятое решение.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что зарплаты украинцев продолжают постепенно расти. В мае средний заработок почти достиг 31 000 гривен, больше всего получают ИТ-специалисты и работники в Киеве. При этом остается проблема с задолженностью по зарплатам — работодатели до сих пор должны работникам миллиарды гривен.

Также Новини.LIVE писали, что работодатели всё охотнее нанимают людей с инвалидностью. За последний год таких вакансий стало больше, а зарплаты заметно выросли. А на некоторых должностях таким работникам сегодня готовы платить даже больше, чем в среднем на рынке.

работа петиция зарплата
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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