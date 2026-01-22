Доллар устроил "бойкот" на черном рынке — сколько стоит валюта

Доллары в руках. Фото: Freepik

Нацбанк Украины уже несколько дней подряд постепенно укрепляет гривну. В четверг, 22 января, регулятор снизил курс доллара еще на 8 копеек от предыдущего показателя — до 43,1759 грн/долл. В банках американская валюта подешевела до 43,45 грн/долл. в продаже (- 6 копеек) и до 42,95 грн/долл. в покупке (- 5 копеек).

Новини.LIVE выясняли, что происходит с курсом доллара на черном рынке.

По какому курсу можно обменять доллары у частников

Несмотря на снижение официального курса и удешевление доллара в банках, на черном рынке американская валюта снова пошла вверх, как свидетельствуют данные мониторингового сервиса "Курс Украины".

Утром в четверг, 22 января, торговый день частники начали с такого курса:

продажа — 43,391 грн/долл;

покупка — 43,250 грн/долл.

Уже с 10:00 доллар подорожал. Ближе к 14:00 стоимость валюты подскочила до 430458 грн/долл. в продаже и 43,339 грн/долл. в покупке. Только после 15:00 ситуация немного успокоилась и доллар постепенно начал дешеветь.

Курс доллара на черном рынке 22 января. Фото: скриншот

Стоит ли ждать "сюрпризов" от доллара

Доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE объяснил ускоренную девальвацию гривны, которая наблюдается с начала 2026 года, тем, что это было вынужденной мерой со стороны Нацбанка. Во-первых, этого требуют от Украины международные институты. Во-вторых, на конец 2026-го предусмотрели среднегодовой курс 45,7 грн/долл., согласно государственному бюджету.

"Национальный банк лишь ускорил девальвацию гривны, чтобы улучшить поступления в бюджет за счет западной финансовой помощи", — отметил эксперт.

Однако, по его мнению, стремительное движение курса доллара вверх вскоре затормозится, если не произойдет никаких чрезвычайных событий.

