Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Чорний ринок пішов не за сценарієм — як змінився курс долара

Чорний ринок пішов не за сценарієм — як змінився курс долара

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 15:50
Долар влаштував “бойкот” на чорному ринку — скільки коштує валюта
Долари в руках. Фото: Freepik

Нацбанк України вже декілька днів поспіль поступово зміцнює гривню. У четвер, 22 січня, регулятор знизив курс долара ще на 8 копійок від попереднього показника — до 43,1759 грн/дол. В банках американська валюта подешевшала до 43,45 грн/дол. у продажу (- 6 копійок) та до 42,95 грн/дол. у купівлі (- 5 копійок).

Новини.LIVE з'ясовували, що відбувається з курсом долара на чорному ринку.

Реклама
Читайте також:

За яким курсом можна обміняти долари у приватників

Попри зниження офіційного курсу та подешевшання долара в банках, на чорному ринку американська валюта знову пішла вгору, як свідчать дані моніторингового сервісу "Курс України".

Вранці у четвер, 22 січня, торговий день приватники почали з такого курсу:

  • продаж — 43,391 грн/дол.;
  • купівля — 43,250 грн/дол. 

Вже з 10:00 долар подорожчав. Ближче 14:00 вартість валюти підскочила до 430458 грн/дол. у продажі та 43,339 грн/дол. у купівлі. Лише після 15:00 ситуація трохи вгамувалася й долар поступово почав дешевшати.

Курс на чр
Курс долара на чорному ринку 22 січня. Фото: скриншот

Чи варто чекати "сюрпризів" від долара

Доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE пояснив пришвидшену девальвацію гривні, яка спостерігається з початку 2026 року, тим, що це було вимушеною мірою з боку Нацбанку. По-перше, цього вимагають від України міжнародні інституції. По-друге, на кінець 2026-го передбачили середньорічний курс 45,7 грн/дол., згідно з державним бюджетом.

"Національний банк лише пришвидшив девальвацію гривні, аби покращити надходження до бюджету за рахунок західної фінансової допомоги", — зазначив експерт.

Проте, на його думку, стрімкий рух курсу долара вгору невдовзі пригальмується, якщо не відбудеться ніяких надзвичайних подій.

Раніше ми розповідали, чи існує купюра номіналом 200 доларів

Також дізнавайтеся, які банкноти долара та євро можна продати дорожче їхнього номіналу. 

курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації