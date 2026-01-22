Долар влаштував “бойкот” на чорному ринку — скільки коштує валюта

Долари в руках. Фото: Freepik

Нацбанк України вже декілька днів поспіль поступово зміцнює гривню. У четвер, 22 січня, регулятор знизив курс долара ще на 8 копійок від попереднього показника — до 43,1759 грн/дол. В банках американська валюта подешевшала до 43,45 грн/дол. у продажу (- 6 копійок) та до 42,95 грн/дол. у купівлі (- 5 копійок).

Новини.LIVE з'ясовували, що відбувається з курсом долара на чорному ринку.

За яким курсом можна обміняти долари у приватників

Попри зниження офіційного курсу та подешевшання долара в банках, на чорному ринку американська валюта знову пішла вгору, як свідчать дані моніторингового сервісу "Курс України".

Вранці у четвер, 22 січня, торговий день приватники почали з такого курсу:

продаж — 43,391 грн/дол.;

купівля — 43,250 грн/дол.

Вже з 10:00 долар подорожчав. Ближче 14:00 вартість валюти підскочила до 430458 грн/дол. у продажі та 43,339 грн/дол. у купівлі. Лише після 15:00 ситуація трохи вгамувалася й долар поступово почав дешевшати.

Курс долара на чорному ринку 22 січня. Фото: скриншот

Чи варто чекати "сюрпризів" від долара

Доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE пояснив пришвидшену девальвацію гривні, яка спостерігається з початку 2026 року, тим, що це було вимушеною мірою з боку Нацбанку. По-перше, цього вимагають від України міжнародні інституції. По-друге, на кінець 2026-го передбачили середньорічний курс 45,7 грн/дол., згідно з державним бюджетом.

"Національний банк лише пришвидшив девальвацію гривні, аби покращити надходження до бюджету за рахунок західної фінансової допомоги", — зазначив експерт.

Проте, на його думку, стрімкий рух курсу долара вгору невдовзі пригальмується, якщо не відбудеться ніяких надзвичайних подій.

