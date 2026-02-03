Доллар на черном рынке резко изменил курс — сколько стоит валюта в продаже и покупке

Доллары в руках. Фото: Freepik

Снизив курс доллара накануне, Нацбанк ослабил гривну на 16 копеек, до 42,9697 грн/долл., уже во вторник, 3 февраля. Финансовые учреждения отреагировали соответственно — купить доллары в банках можно по 43,35 грн (+15 копеек к предыдущему показателю), а продать по 42,80 грн (+10 копеек).

Новини.LIVE узнавали, что происходит с валютой на черном рынке.

Курс доллара у частников

Утром вторника, 3 января, курс доллара на черном рынке был почти таким, как в конце торгового дня накануне. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала "Курс Украины".

Продавали валюту по 43,164 грн/долл., а покупали — по 43,06 грн/долл. Спред соответственно составлял чуть более 10 копеек на долларе.

До 09:30 курс колебался едва заметно, однако после резко пошел вверх. Уже в полдень частники продавали доллары по 43,239 грн, а покупали по 43,128 грн.

Ближе к 15:00 ситуация на черном рынке несущественно изменилась и доллар начал дешеветь. Курс продажи составил 43,236 грн/долл. В то же время курс покупки немного вырос — до 43,131 грн/долл. Маржа при этом осталась на утреннем уровне — 10 копеек на долларе.

Курс доллара на черном рынке 3 февраля. Фото: скриншот

Изменится ли курс доллара в феврале

Доктор экономических наук Алексей Плотников считает, что в последнем месяце зимы американская валюта может немного притормозить, несмотря на то, что в течение января наблюдалась девальвация гривны. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

"Есть девальвация, но она контролируемая. Национальный банк вмешивается, золотовалютные резервы сейчас максимальные со времен независимости. Думаю, темпы затормозятся, мы не выйдем на 44-45 грн/долл. в ближайшее время", — уточнил экономист.

По мнению Плотникова, в феврале официальный курс гривны к доллару не пересечет психологический рубеж в 44 грн/долл. Однако он может колебаться в пределах 42-43 грн/долл. и даже прыгнуть чуть выше, в зависимости от политики НБУ.

