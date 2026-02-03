Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Черный рынок подает сигналы — что происходит с курсом доллара

Черный рынок подает сигналы — что происходит с курсом доллара

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 15:50
Доллар на черном рынке резко изменил курс — сколько стоит валюта в продаже и покупке
Доллары в руках. Фото: Freepik

Снизив курс доллара накануне, Нацбанк ослабил гривну на 16 копеек, до 42,9697 грн/долл., уже во вторник, 3 февраля. Финансовые учреждения отреагировали соответственно — купить доллары в банках можно по 43,35 грн (+15 копеек к предыдущему показателю), а продать по 42,80 грн (+10 копеек).

Новини.LIVE узнавали, что происходит с валютой на черном рынке.

Реклама
Читайте также:

Курс доллара у частников

Утром вторника, 3 января, курс доллара на черном рынке был почти таким, как в конце торгового дня накануне. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала "Курс Украины".

Продавали валюту по 43,164 грн/долл., а покупали — по 43,06 грн/долл. Спред соответственно составлял чуть более 10 копеек на долларе.

До 09:30 курс колебался едва заметно, однако после резко пошел вверх. Уже в полдень частники продавали доллары по 43,239 грн, а покупали по 43,128 грн.

Ближе к 15:00 ситуация на черном рынке несущественно изменилась и доллар начал дешеветь. Курс продажи составил 43,236 грн/долл. В то же время курс покупки немного вырос — до 43,131 грн/долл. Маржа при этом осталась на утреннем уровне — 10 копеек на долларе.

Курс долара
Курс доллара на черном рынке 3 февраля. Фото: скриншот

 

Изменится ли курс доллара в феврале

Доктор экономических наук Алексей Плотников считает, что в последнем месяце зимы американская валюта может немного притормозить, несмотря на то, что в течение января наблюдалась девальвация гривны. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

"Есть девальвация, но она контролируемая. Национальный банк вмешивается, золотовалютные резервы сейчас максимальные со времен независимости. Думаю, темпы затормозятся, мы не выйдем на 44-45 грн/долл. в ближайшее время", — уточнил экономист.

По мнению Плотникова, в феврале официальный курс гривны к доллару не пересечет психологический рубеж в 44 грн/долл. Однако он может колебаться в пределах 42-43 грн/долл. и даже прыгнуть чуть выше, в зависимости от политики НБУ.

Ранее мы рассказывали, чего ждать от курса евро в феврале.

Также узнавайте, с какой валютой лучше ехать в Польшу.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации