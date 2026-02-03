Відео
Головна Фінанси Чорний ринок подає сигнали — що відбувається з курсом долара

Чорний ринок подає сигнали — що відбувається з курсом долара

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 15:50
Долар на чорному ринку різко змінив курс — скільки коштує валюта у продажу та купівлі
Долари в руках. Фото: Freepik

Знизивши курс долара напередодні, Нацбанк послабив гривню на 16 копійок, до 42,9697 грн/дол., вже у вівторок, 3 лютого. Фінансові установи відреагували відповідно — купити долари в банках можна по 43,35 грн (+15 копійок до попереднього показника), а продати по 42,80 грн (+10 копійок).

Новини.LIVE дізнавалися, що відбувається з валютою на чорному ринку.

Курс долара у приватників

Зранку вівторка, 3 січня, курс долара на чорному ринку був майже таким, як наприкінці торгового дня напередодні. Про це свідчать дані моніторингового порталу "Курс України".

Продавали валюту по 43,164 грн/дол., а купували — по 43,06 грн/дол. Спред відповідно становив трохи більш як 10 копійок на доларі. 

До 09:30 курс коливався ледь помітно, проте після різко пішов вгору. Вже опівдні приватники продавали долари по 43,239 грн, а купували по 43,128 грн.

Ближче до 15:00 ситуація на чорному ринку несуттєво змінилася й долар почав дешевшати. Курс продажу становив 43,236 грн/дол. Водночас курс купівлі трохи зріс — до 43,131 грн/дол. Маржа при цьому залишилася на ранковому рівні — 10 копійок на доларі.

Курс долара
Курс долара на чорному ринку 3 лютого. Фото: скриншот

 

Чи зміниться курс долара у лютому

Доктор економічних наук Олексій Плотніков вважає, що в останньому місяці зими американська валюта може трохи пригальмувати, попри те, що протягом січня спостерігалася девальвація гривні. Про це він розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

"Маємо девальвацію, але вона контрольована. Національний банк втручається, золотовалютні резерви зараз максимальні з часів незалежності. Думаю, темпи загальмуються, ми не вийдемо на 44-45 грн/дол. найближчим часом", — уточнив економіст.

На думку Плотнікова, у лютому офіційний курс гривні до долара не перетне психологічний рубіж у 44 грн/дол. Проте він може коливатися в межах 42-43 грн/дол. й навіть стрибнути трохи вище, залежно від політики НБУ.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
