Черный рынок озадачен — куда движется курс доллара

Черный рынок озадачен — куда движется курс доллара

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 15:52
Доллар на черном рынке резко изменил курс — сколько стоит валюта
Курс доллара на черном рынке. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В четверг, 26 февраля, НБУ снизил курс доллара еще на 2 копейки до 43,2413 грн/долл. В банках американская валюта подешевела только в продаже — на одну копейку до 43,485 грн/долл. Курс покупки остался прежним — 43,00 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с валютой на черном рынке.

По какому курсу покупают и продают доллары частники

По данным мониторингового сервиса "Курс Украины", в начале торгового дня в четверг, 26 февраля, на черном рынке обменивали доллары по такому курсу:

  • продажа — 43,239 грн/долл;
  • покупка — 43,144 грн/долл.

Однако на таком уровне американская валюта не продержалась и часа. Уже после 9:00 доллар начал резко терять в цене, что не характерно для конца рабочей недели.

В 12:00 доллары у частников можно было купить по 43,20 грн, а продать по 43,127 грн. Маржа при этом была достаточно низкой — чуть больше семи копеек на долларе.

Ближе к 14:00 американская валюта еще больше подешевела — до 43,19 грн/долл. в продаже и 43,106 грн/долл. в покупке.

Курс
Курс доллара на черном рынке 26 февраля. Фото:скриншот

Будет ли доллар дешеветь в Украине

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что в ближайшее время вряд ли произойдут сдвиги, способные всколыхнуть рынок и привести к неожиданному повышению или снижению курса американской валюты.

"Я не вижу сигналов, что у нас остановится война, будет отменено военное положение и в течение месяца начнется восстановление Украины. Такие события, возможно, затормозили бы обесценивание гривны. Но в ближайшее время общая ситуация не изменится, следовательно курс будет аналогичным", — отметил экономист.

Он добавил, что укрепление гривны может произойти при условии совпадения трех факторов, таких как начало восстановления Украины, усиление инвестиций из-за рубежа, наплыв иностранцев с наличными и тому подобное.

Тогда как к обесцениванию национальной валюты может привести прекращение западной финансовой помощи, проблемы на фронте, смена власти и другие непредсказуемые события.

Автор:
Виктория Илюхина
Автор:
Виктория Илюхина
