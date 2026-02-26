Курс долара на чорному ринку різко змінився — скільки коштує валюта

Курс долара на чорному ринку. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У четвер, 26 лютого, Нацбанк знизив курс американської валюти ще на 2 копійки до 43,2413 грн/дол. В банках долар подешевшав лише у продажу — на одну копійку до 43,485 грн/дол. Курс купівлі залишився на рівні 43,00 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з валютою на чорному ринку.

За яким курсом купують та продають долари приватники

За даними моніторингового сервісу "Курс України", на початку торгового дня у четвер, 26 лютого, на чорному ринку обмінювали долари за таким курсом:

продаж — 43,239 грн/дол.;

купівля — 43,144 грн/дол.

Проте на такому рівні американська валюта не протрималася й години. Вже після 9:00 долар почав різко втрачати в ціні, що не характерно для кінця робочого тижня.

О 12:00 долари у приватників можна було купити по 43,20 грн, а продати по 43,127 грн. Маржа при цьому була досить низькою — трохи більше ніж сім копійок на доларі.

Ближче до 14:00 американська валюта ще більше подешевшала — до 43,19 грн/дол. у продажу та 43,106 грн/дол. у купівлі.

Курс долара на чорному ринку 26 лютого. Фото: скриншот

Чи буде долар дешевшати в Україні

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що найближчим часом навряд чи відбудуться зрушення, здатні сколихнути ринок і призвести до несподіваного підвищення або зниження курсу американської валюти.

"Я не бачу сигналів, що в нас зупиниться війна, буде скасований воєнний стан і протягом місяця почнеться відновлення України. Такі події, можливо, загальмували би знецінення гривні. Але найближчим часом загальна ситуація не зміниться, отже курс буде аналогічним", — зазначив економіст.

Він додав, що укріплення гривні може відбутися за умови збігу трьох факторів, як от початок відбудови України, посилення інвестицій з-за кордону, наплив іноземців з готівкою тощо.

Тоді як до знецінення національної валюти може призвести припинення західної фінансової допомоги, проблеми на фронті, зміна влади та інші непередбачувані події.

