Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Чорний ринок спантеличений — що відбувається з курсом долара

Чорний ринок спантеличений — що відбувається з курсом долара

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 15:52
Курс долара на чорному ринку різко змінився — скільки коштує валюта
Курс долара на чорному ринку. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У четвер, 26 лютого, Нацбанк знизив курс американської валюти ще на 2 копійки до 43,2413 грн/дол. В банках долар подешевшав лише у продажу — на одну копійку до 43,485 грн/дол. Курс купівлі залишився на рівні 43,00 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з валютою на чорному ринку.

Реклама
Читайте також:

За яким курсом купують та продають долари приватники

За даними моніторингового сервісу "Курс України", на початку торгового дня у четвер, 26 лютого, на чорному ринку обмінювали долари за таким курсом:

  • продаж — 43,239 грн/дол.;
  • купівля — 43,144 грн/дол.

Проте на такому рівні американська валюта не протрималася й години. Вже після 9:00 долар почав різко втрачати в ціні, що не характерно для кінця робочого тижня. 

О 12:00 долари у приватників можна було купити по 43,20 грн, а продати по 43,127 грн. Маржа при цьому була досить низькою — трохи більше ніж сім копійок на доларі. 

Ближче до 14:00 американська валюта ще більше подешевшала — до 43,19 грн/дол. у продажу та 43,106 грн/дол. у купівлі.

Курс укр
Курс долара на чорному ринку 26 лютого. Фото: скриншот

 

Чи буде долар дешевшати в Україні

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що найближчим часом навряд чи відбудуться зрушення, здатні сколихнути ринок і призвести до несподіваного підвищення або зниження курсу американської валюти.

"Я не бачу сигналів, що в нас зупиниться війна, буде скасований воєнний стан і протягом місяця почнеться відновлення України. Такі події, можливо, загальмували би знецінення гривні. Але найближчим часом загальна ситуація не зміниться, отже курс буде аналогічним", — зазначив економіст.

Він додав, що укріплення гривні може відбутися за умови збігу трьох факторів, як от початок відбудови України, посилення інвестицій з-за кордону, наплив іноземців з готівкою тощо.

Тоді як до знецінення національної валюти може призвести припинення західної фінансової допомоги, проблеми на фронті, зміна влади та інші непередбачувані події.

Раніше ми розповідали, що в Україні банкомати видають готівкою не лише гривні, а й іноземну валюту. Наприклад, клієнти банків можуть знімати зі своїх карток американські долари.

Також дізнавайтеся, яким буде курс євро в Україні. Існує багато чинників — не лише економічних, але й політичних — які впливають на цей показник. 

Ваша пробная версия Premium закончилась

курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації