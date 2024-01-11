Беженцы в Чехии – как изменились правила для украинцев в 2024 году

Чехия изменила суммы помощи для украинцев — сколько платят с января
Власти Чехии изменили правила для украинских беженцев с января 2024 года. Речь идет о повышении сумм пособия на жилье для уязвимых лиц, имеющих временную защиту.
Об этом информирует издание Proukrainu.blesk.cz.
Как изменились суммы выплат на жилье
Как отмечается, повышение пособия на жилье для украинцев из категории уязвимых предусмотрено изменениями в законе Lex Ukrajina, заработавшими с 1 января этого года.
Размер помощи сейчас составляет:
- 6 тыс. крон (244 евро) — в зарегистрированном жилье на одного человека;
- 4,8 тыс. крон (195 евро) — незарегистрированном.
Раньше выплаты были следующие:
- 3 тыс. крон — на одного человека выплачивалось в зарегистрированном жилье;
- 2,4 тыс. крон — в незарегистрированном.
При этом максимальная помощь для семьи из пяти и более человек — 30 тыс. крон (1,22 тыс. евро) и 24 тыс. крон (978 евро).
Обязательным условием для права выплаты на жилье является наличие письменного юридического документа относительно пользования квартирой с ее собственником. В основном это договоры аренды.
Уменьшение сроков предоставления бесплатного жилья
С сентября этого года сократиться максимальный срок проживания в бесплатном жилье со 150 до 90 дней для всех беженцев вместе с уязвимыми лицами.
Учитывая это, граждане Украины с временной защитой, у которых в сентябре истек срок в 90 дней, должны будут покинуть бесплатное жилье.
Заявки на бесплатное государственное гуманитарное жилье принимают только в KACPU в Остраве (речь идет о распределении). Из-за ограниченных возможностей Чехии украинцы не смогут выбирать тип жилья и регион.
Что еще стоит знать
Напомним, Ирландия, принявшая рекордное количество украинских беженцев, решила сократить размер материальной помощи. Речь идет о тех, кто будет прибывать дальше в страну.
Также мы писали, что сетью распространяется фейк о том, что украинским беженцам будет ограничено свободное передвижение по странам Европейского Союза. Такая информация ложная.
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