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Чехия изменила суммы помощи для украинцев — сколько платят с января

11 января 2024 10:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Беженцы в Чехии – как изменились правила для украинцев в 2024 году
Украинские беженцы. Фото: Reuters
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Власти Чехии изменили правила для украинских беженцев с января 2024 года. Речь идет о повышении сумм пособия на жилье для уязвимых лиц, имеющих временную защиту.

Об этом информирует издание Proukrainu.blesk.cz.

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Как изменились суммы выплат на жилье

Как отмечается, повышение пособия на жилье для украинцев из категории уязвимых предусмотрено изменениями в законе Lex Ukrajina, заработавшими с 1 января этого года.

Размер помощи сейчас составляет:

  • 6 тыс. крон (244 евро) — в зарегистрированном жилье на одного человека;
  • 4,8 тыс. крон (195 евро) — незарегистрированном.

Раньше выплаты были следующие:

  • 3 тыс. крон — на одного человека выплачивалось в зарегистрированном жилье;
  • 2,4 тыс. крон — в незарегистрированном.

При этом максимальная помощь для семьи из пяти и более человек — 30 тыс. крон (1,22 тыс. евро) и 24 тыс. крон (978 евро).

Обязательным условием для права выплаты на жилье является наличие письменного юридического документа относительно пользования квартирой с ее собственником. В основном это договоры аренды.

Уменьшение сроков предоставления бесплатного жилья

С сентября этого года сократиться максимальный срок проживания в бесплатном жилье со 150 до 90 дней для всех беженцев вместе с уязвимыми лицами.

Учитывая это, граждане Украины с временной защитой, у которых в сентябре истек срок в 90 дней, должны будут покинуть бесплатное жилье.

Заявки на бесплатное государственное гуманитарное жилье принимают только в KACPU в Остраве (речь идет о распределении). Из-за ограниченных возможностей Чехии украинцы не смогут выбирать тип жилья и регион.

Что еще стоит знать

Напомним, Ирландия, принявшая рекордное количество украинских беженцев, решила сократить размер материальной помощи. Речь идет о тех, кто будет прибывать дальше в страну.

Также мы писали, что сетью распространяется фейк о том, что украинским беженцам будет ограничено свободное передвижение по странам Европейского Союза. Такая информация ложная.

украинцы
Чехия
беженцы
жилье
материальная помощь
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