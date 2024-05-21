Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Части украинцев повторно выплатят 3 тыс. грн — детали от Минреинтеграции arrow

Части украинцев повторно выплатят 3 тыс. грн — детали от Минреинтеграции

21 мая 2024 11:58
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Денежная помощь до 3 тыс. грн — некоторым украинцам назначат выплаты повторно
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о предоставлении некоторым гражданам повторного права на оперативные выплаты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 3 тыс. гривен. Речь идет об украинцах, вынужденных снова эвакуироваться из опасных регионов Харьковской области.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук, информирует пресс-служба Минреинтеграции.

Читайте также:

Повторные выплаты ВПЛ

"Люди, которые повторно эвакуируются из опасных регионов Харьковщины, имеют право на выплаты ВПЛ", — говорится в сообщении.

Министр отметила, что граждане, вынужденные выезжать из опасных районов, могут восстановить статус внутренне перемещенных лиц и оформить денежные выплаты. В частности, речь идет о людях, которые покинули Волчанск и Липцы.

То есть право на помощь для переселенцев будут иметь все граждане, которые включены в списки эвакуированных. Такие списки составляют местные власти.

Для того, чтобы граждан внесли в список лиц, самостоятельно выехавших из населенных пунктов Харьковской области, где была объявлена обязательная эвакуация, нужно обратиться в Департамент соцзащиты населения Харьковской ОВА по номеру телефона горячей линии:

  • (066) 283-41-43.

Также с целью восстановить статус внутренне перемещенного лица, нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг или в управление соцзащиты населения.

Какие суммы денежной помощи

Как отметили в ведомстве, государственная денежная помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) выплачивается в размере:

  • 2 тыс. гривен в месяц — для взрослых;
  • 3 тыс. гривен — для детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью.

Продолжительность предоставления такой государственной помощи составляет шесть месяцев.

Следует заметить, что по правилам, согласно п. 2 Постановления Кабмина №332, украинцы имеют право на выплаты ВПЛ, исключительно если обратились за помощью впервые.

То есть, если граждане ранее получали выплаты и самостоятельно отменили в связи с выездом за пределы страны или с возвращением на прежний адрес проживания, или им прекратили выплаты пособия после проверки — такие лица не имеют права претендовать на повторное получение выплат. Таким образом, для жителей Харьковщины сделали исключение.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане в четырех регионах могут получить денежную помощь от международных организаций в 11 тыс. гривен. Такую возможность дает Благотворительный фонд "Право на защиту".

Также мы сообщали, что украинцы могут оформить государственную компенсацию за предоставление рабочих мест для внутренних переселенцев. Так, работодатели могут получить 8 тыс. грн.

выплаты
деньги
переселенцы
материальная помощь
Минреинтеграции
помощь
денежная помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify