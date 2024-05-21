Денежная помощь до 3 тыс. грн — некоторым украинцам назначат выплаты повторно

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о предоставлении некоторым гражданам повторного права на оперативные выплаты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 3 тыс. гривен. Речь идет об украинцах, вынужденных снова эвакуироваться из опасных регионов Харьковской области.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук, информирует пресс-служба Минреинтеграции.

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Повторные выплаты ВПЛ

"Люди, которые повторно эвакуируются из опасных регионов Харьковщины, имеют право на выплаты ВПЛ", — говорится в сообщении.

Министр отметила, что граждане, вынужденные выезжать из опасных районов, могут восстановить статус внутренне перемещенных лиц и оформить денежные выплаты. В частности, речь идет о людях, которые покинули Волчанск и Липцы.

То есть право на помощь для переселенцев будут иметь все граждане, которые включены в списки эвакуированных. Такие списки составляют местные власти.

Для того, чтобы граждан внесли в список лиц, самостоятельно выехавших из населенных пунктов Харьковской области, где была объявлена обязательная эвакуация, нужно обратиться в Департамент соцзащиты населения Харьковской ОВА по номеру телефона горячей линии:

(066) 283-41-43.

Также с целью восстановить статус внутренне перемещенного лица, нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг или в управление соцзащиты населения.

Какие суммы денежной помощи

Как отметили в ведомстве, государственная денежная помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) выплачивается в размере:

2 тыс. гривен в месяц — для взрослых;

3 тыс. гривен — для детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью.

Продолжительность предоставления такой государственной помощи составляет шесть месяцев.

Следует заметить, что по правилам, согласно п. 2 Постановления Кабмина №332, украинцы имеют право на выплаты ВПЛ, исключительно если обратились за помощью впервые.

То есть, если граждане ранее получали выплаты и самостоятельно отменили в связи с выездом за пределы страны или с возвращением на прежний адрес проживания, или им прекратили выплаты пособия после проверки — такие лица не имеют права претендовать на повторное получение выплат. Таким образом, для жителей Харьковщины сделали исключение.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане в четырех регионах могут получить денежную помощь от международных организаций в 11 тыс. гривен. Такую возможность дает Благотворительный фонд "Право на защиту".

Также мы сообщали, что украинцы могут оформить государственную компенсацию за предоставление рабочих мест для внутренних переселенцев. Так, работодатели могут получить 8 тыс. грн.