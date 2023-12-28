Работа в Украине — кто из украинцев получит 13 зарплату в 2023 году

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в конце 2023 года некоторые работники получат 13 заработную плату. Речь идет о дополнительном бонусе, который работодатели выплачивают, как правило, в декабре.

Все, что нужно знать о таком виде выплат, рассказали юристы.

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Кто может получить 13 зарплату

По украинскому законодательству, выплата так называемой "13 заработной платы" не предусмотрена. Ее могут назначать некоторые компании исключительно по своему усмотрению. Такая практика распространена за рубежом и в иностранных компаниях в Украине.

Это — дополнительная сумма, которую работникам начисляют вместе с обычной зарплатой в последний месяц года и посвящена рождественско-новогодним праздникам.

Как определяют размер 13 зарплаты

Работодатели за каждый месяц работы за год насчитывают одну двенадцатую от месячного оклада работника. Как пример, в случае получения сотрудником в европейской компании 1,2 тыс. евро при условии работы на одном месте в течение 10 месяцев сумма будет следующая: 1,200 ÷ 12 × 10 = 1,000.

Если сотрудник работал 12 месяцев, то выплатят полный размер 13 зарплаты, учитывая период, когда человек имел:

больничный;

отпуск;

отпуск по уходу за ребенком;

праздничные дни;

больничный из-за несчастного случая/профессиональной болезни.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году должна повыситься заработная плата. Большинство работодателей готовы обновить размер оплаты труда.

Также мы писали, что Министерство экономики рассказало об особенностях предоставления украинцам отпуска без сохранения заработной платы во время военного положения. В ведомстве назвали главные условия.