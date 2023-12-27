Штрафи для компаній з 1 січня — нові суми за трудові порушення

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

Державна служба з питань праці оприлюднила нові розміри штрафів для компаній за незаконну роботу українців. Суми зростуть, адже підвищиться розмір мінімальної зарплати у 2024 році, до якої вони прив'язані.

Про нові суми для компаній повідомили в одному з управлінь Держпраці, пише Ligazakon.

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Як зміняться штрафи у 2024-му

Питання найманої праці та відповідальності у вигляді штрафних санкцій за порушення законодавства регулює стаття 265 Кодексу законів про працю (КЗпП).

У розрахунку розміру штрафу беруть до уваги мінімальну зарплатну, встановлену на час виявлення порушення. У 2024 році його розраховуватимуть на основі такого рівня "мінімалки":

січень 2024-го — 7,1 тис. гривень;

квітень 2024-го — від 8 тис. гривень.

Штраф 2-кратного розміру мінімальної зарплати виписують за кожного робітника, стосовно якого не були дотримані мінімальні державні гарантії в оплаті праці.

Зараз сума становить 13,4 тис. гривень, однак зміниться так:

січень 2024-го — 14,2 тис. гривень;

квітень 2024-го — 16 тис. гривень.

Штраф 3-кратного розміру мінімальної зарплатні стягують за:

порушення термінів виплати зарплати, інших виплат, що перевищує один місяць;

виплату коштів не в повному обсязі.

Зараз сума становить 20,1 тис. гривень, а з нового року:

січень 2024-го — 21,3 тис. гривень;

квітень 2024-го — 24 тис. гривень.

Штраф 4-кратного розміру мінімальної зарплати застосовують за кожного робітника, щодо якого не були дотримані гарантії та пільги, і залучили до виконання обов'язків, що передбачені законами про військовий обов'язок та службу, про альтернативну службу та мобілізацію.

Зараз він дорівнює 26,8 тис. гривень, а з нового року становитиме:

січень 2024-го — 28,4 тис. гривень;

квітень 2024-го — 32 тис. гривень.

Застосовують попередження для юросіб та ФОП — платників єдиного податку І-ІІ груп.

Штраф 10-кратного розміру мінімальної зарплати виписують за кожного робітника, щодо якого було скоєно порушення. Йдеться про:

фактичний допуск до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

оформлення робітника на неповний робочий час чи за трудовим договором з нефіксованим часом, тоді як насправді — на виконання роботи протягом всього робочого часу, виплату зарплатні (винагороди) без сплати ЄСВ, податків.

Зараз це дорівнює 67 тис. гривень, а з нового року:

січень 2024-го — 71 тис. гривень;

квітень 2024-го — 80 тис. гривень;

Попередження — для юросіб та ФОП, платників єдиного податку І-ІІІ груп.

Штраф 16-кратного розміру мінімальної зарплати застосовують у разі:

недопуску до здійснення перевірки з питань виявлення вищевказаних порушень та створення перешкод під час її здійснення.

Зараз сума становить 107,2 тис. гривень, а з нового року буде така:

січень 2024-го — 113,6 тис. гривень;

квітень 2024-го — 128 тис. гривень.

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