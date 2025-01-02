Поддержка — к какому числу украинцы должны потратить помощь

Мужчина в отделении Укрпочты. Фото: УНИАН

Украинцы могут подавать заявки на выплату 1 тыс. грн в рамках "Зимова єПідтримка" до 28 февраля 2025 года. Однако использовать эти деньги граждане должны до 31 декабря.

Об этом говорится на портале "Дія".

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Как подать заявку на выплату в "Дії"

Для этого нужно обновить приложение, тогда в главном меню начнет отображаться раздел "Зимова єПідтримка". Открыв его, пользователю предложат выбрать карту, на которую он хочет получить 1 тыс. грн.

Если гражданин еще не оформил карточку "Национальный кэшбэк", приложение предложит оформить ее через один из 14 банков-партнеров. Далее пользователь подтверждает, что выбрал нужную карту и подает заявку.

Потратить помощь можно на ограниченный перечень товаров или услуг, например:

коммуналку;

услуги связи;

медицинские услуги (в том числе и ветеринарные);

юридические услуги;

спорт;

развлечения;

образование;

благотворительность;

покупку военных облигаций и так далее.

Ранее мы рассказывали, что граждане на средства из "Зимова єПідтримка" могут приобрести лекарства , произведенные в Украине. В программе принимают участие десять партнеров-аптек.

Еще мы писали, что у некоторых украинцев возникают проблемы с выплатой тысячи грн от Зеленского. Гражданам уже объяснили, почему так происходит.