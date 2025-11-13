В Украине снизились цены на картофель — где купить дешевле

Время делать запасы — в Украине подешевел популярный овощ
На этой неделе в Украине начали снижаться цены на картофель. Сейчас популярный овощ в среднем на 58% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Почему картофель подешевел
Отмечается, что на прошлой неделе производителям еще удавалось удерживать цены на картофель, но уже в начале этой недели стало понятно, что при таких ценах быстро продать запасы, которые нельзя долго хранить, будет сложно. Поэтому к середине недели фермеры начали одновременно снижать отпускные цены, чтобы заинтересовать оптовых покупателей.
Сейчас в основных регионах производства хозяйства отгружают качественный картофель по 7-13 грн за килограмм (0,17-0,31 доллар/кг), что примерно на 14% дешевле, чем неделей ранее.
В то же время те производители, у кого остался картофель хорошего качества, не спешат продавать его, надеясь на повышение цен в ближайшее время. Аналитики также отметили, что цены на картофель на рынке Украины сейчас уже в среднем на 58% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
Сколько стоит картофель в супермаркетах
Новини.LIVE проанализировали информацию на сайтах торговых сетей и выяснили, что самые низкие цены на картофель 13 ноября 2025 года предлагают в магазинах АТБ и Novus — 11,99 грн/кг.
Немного дороже стоит овощ в таких супермаркетах:
- Фора — 12,90 грн/кг;
- Varus — 13,90 грн/кг;
- Auchan — 15,30 грн/кг;
- Мегамаркет — 15,90 грн/кг.
Самая высокая цена на картофель сегодня в Сильпо, где за килограмм популярного овоща надо отдать 18,00 грн.
Ранее мы рассказывали, какие продукты будут дорожать в Украине.
Также узнавайте, что происходит с ценами на куриные яйца.
Читайте Новини.LIVE!