В Украине снизились цены на картофель — где купить дешевле

Овощи на рынке. Фото: Новини.LIVE

На этой неделе в Украине начали снижаться цены на картофель. Сейчас популярный овощ в среднем на 58% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Реклама

Читайте также:

Почему картофель подешевел

Отмечается, что на прошлой неделе производителям еще удавалось удерживать цены на картофель, но уже в начале этой недели стало понятно, что при таких ценах быстро продать запасы, которые нельзя долго хранить, будет сложно. Поэтому к середине недели фермеры начали одновременно снижать отпускные цены, чтобы заинтересовать оптовых покупателей.

Реклама

Сейчас в основных регионах производства хозяйства отгружают качественный картофель по 7-13 грн за килограмм (0,17-0,31 доллар/кг), что примерно на 14% дешевле, чем неделей ранее.

В то же время те производители, у кого остался картофель хорошего качества, не спешат продавать его, надеясь на повышение цен в ближайшее время. Аналитики также отметили, что цены на картофель на рынке Украины сейчас уже в среднем на 58% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Реклама

Сколько стоит картофель в супермаркетах

Новини.LIVE проанализировали информацию на сайтах торговых сетей и выяснили, что самые низкие цены на картофель 13 ноября 2025 года предлагают в магазинах АТБ и Novus — 11,99 грн/кг.

Немного дороже стоит овощ в таких супермаркетах:

Реклама

Фора — 12,90 грн/кг;

Varus — 13,90 грн/кг;

Auchan — 15,30 грн/кг;

Мегамаркет — 15,90 грн/кг.

Самая высокая цена на картофель сегодня в Сильпо, где за килограмм популярного овоща надо отдать 18,00 грн.

Ранее мы рассказывали, какие продукты будут дорожать в Украине.

Реклама

Также узнавайте, что происходит с ценами на куриные яйца.