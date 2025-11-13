Популярные продукты вырастут в цене — что стоит закупить уже сейчас

Люди в очереди в магазине. Фото: УНИАН

В Украине из-за предрождественского и предновогоднего ажиотажа вероятно вырастут цены на мясо. Однако подорожание будет достаточно умеренным.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии Главреду.

На сколько будет дорожать мясо

По мнению эксперта, до завершения года существенных колебаний на рынке мяса в Украине не ожидается. Однако перед праздниками возможен определенный рост цен на курятину, свинину и говядину. При этом подорожание не будет иметь резкого или критического характера.

Нынешняя стоимость мяса и без того остается достаточно высокой, отметил Марчук, поэтому потенциал для дальнейшего подорожания ограничен. Предрождественский и предновогодний спрос может подтолкнуть цены вверх примерно на 5-7%, однако этот рост будет скорее сезонным, чем системным.

Одним из факторов, который будет влиять на формирование цен, является сокращение поголовья животных. В частности, количество свиней уменьшилось примерно на 7%, а поголовье крупного рогатого скота — на 7-8%. Это, в свою очередь, сказывается на объемах предложения и стабильности рынка.

Относительно курятины, эксперт Марчук отметил, что ее себестоимость в значительной степени зависит от стоимости кормовой базы, которая в последнее время также демонстрирует тенденцию к росту. Впрочем, даже при этих условиях, повышение цены ожидается умеренным и контролируемым.

"Скажем так, цену можно установить и на уровне тысячи гривен за килограмм, но кто его будет покупать по такой цене?", — отметил Марчук.

Поэтому, по прогнозам эксперта, подорожание будет, но умеренное, и до конца года оно составит около 5-7%.

Какие крупы могут подорожать в Украине

Как рассказал экономист Владимир Чиж в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, гречка уже демонстрирует признаки незначительного подорожания. Цена в октябре находилась на уровне примерно 40,88 грн/кг, а в ноябре показатель поднялся до 41,72 грн/кг. Что касается риса, то на продукт существует стабильный спрос, однако на стоимость может негативно повлиять импорт или обработка. По состоянию на ноябрь килограмм крупы продают в среднем за 56 грн.

"Сейчас нельзя говорить, что рис, овсянка или другие злаковые будут демонстрировать большой рост в цене. На это будут влиять, в первую очередь, проблемы с электроэнергией и логистикой. Тогда злаковые существенно подорожают", — отметил Владимир Чиж.

Он прогнозирует плавный рост цен до 10% в течение ноября-декабря. Гречка может подорожать еще примерно на 7-10%, если подтвердится сокращение посевных площадей, а спрос останется на текущем уровне. То есть плюс 30-40% к нынешней стоимости ждать в ближайшее время не стоит.

