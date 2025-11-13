Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Час робити запаси — в Україні подешевшав популярний овоч

Час робити запаси — в Україні подешевшав популярний овоч

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 17:35
Оновлено: 17:38
В Україні знизилися ціни на картоплю — де купити дешевше
Овочі на ринку. Фото: Новини.LIVE

Цього тижня в Україні почали знижуватися ціни на картоплю. Зараз популярний овоч в середньому на 58% дешевший, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Реклама
Читайте також:

Чому картопля подешевшала 

Зазначається, що минулого тижня виробникам ще вдавалося утримувати ціни на картоплю, але вже на початку цього тижня стало зрозуміло, що за таких цін швидко продати запаси, які не можна довго зберігати, буде складно. Тому до середини тижня фермери почали одночасно знижувати відпускні ціни, щоб зацікавити гуртових покупців.

Нині в основних регіонах виробництва господарства відвантажують якісну картоплю по 7–13 грн за кілограм (0,17–0,31долара/кг), що приблизно на 14% дешевше, ніж тижнем раніше.

Водночас ті виробники, у кого залишилася картопля гарної якості, не поспішають продавати її, сподіваючись на підвищення цін найближчим часом. Аналітики також зазначили, що ціни на картоплю на ринку України зараз вже в середньому на 58% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

Скільки коштує картопля в супермаркетах

Новини.LIVE проаналізували інформацію на сайтах торговельних мереж та з'ясували, що найнижчі ціни на картоплю 13 листопада 2025 року пропонують в магазинах АТБ та Novus — 11,99 грн/кг. 

Трохи дорожче коштує овоч в таких супермаркетах:

  • Фора — 12,90 грн/кг;
  • Varus — 13,90 грн/кг;
  • Auchan — 15,30 грн/кг;
  • Мегамаркет — 15,90 грн/кг.

Найвища ціна на картоплю сьогодні у Сільпо, де за кілограм популярного овочу треба віддати 18,00 грн. 

Раніше ми розповідали, які продукти будуть дорожчати в Україні. 

Також дізнавайтеся, що відбувається з цінами на курячі яйця

овочі ціни картопля супермаркет ціни на продукти
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації