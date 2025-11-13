В Україні знизилися ціни на картоплю — де купити дешевше

Овочі на ринку. Фото: Новини.LIVE

Цього тижня в Україні почали знижуватися ціни на картоплю. Зараз популярний овоч в середньому на 58% дешевший, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Чому картопля подешевшала

Зазначається, що минулого тижня виробникам ще вдавалося утримувати ціни на картоплю, але вже на початку цього тижня стало зрозуміло, що за таких цін швидко продати запаси, які не можна довго зберігати, буде складно. Тому до середини тижня фермери почали одночасно знижувати відпускні ціни, щоб зацікавити гуртових покупців.

Нині в основних регіонах виробництва господарства відвантажують якісну картоплю по 7–13 грн за кілограм (0,17–0,31долара/кг), що приблизно на 14% дешевше, ніж тижнем раніше.

Водночас ті виробники, у кого залишилася картопля гарної якості, не поспішають продавати її, сподіваючись на підвищення цін найближчим часом. Аналітики також зазначили, що ціни на картоплю на ринку України зараз вже в середньому на 58% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

Скільки коштує картопля в супермаркетах

Новини.LIVE проаналізували інформацію на сайтах торговельних мереж та з'ясували, що найнижчі ціни на картоплю 13 листопада 2025 року пропонують в магазинах АТБ та Novus — 11,99 грн/кг.

Трохи дорожче коштує овоч в таких супермаркетах:

Фора — 12,90 грн/кг;

Varus — 13,90 грн/кг;

Auchan — 15,30 грн/кг;

Мегамаркет — 15,90 грн/кг.

Найвища ціна на картоплю сьогодні у Сільпо, де за кілограм популярного овочу треба віддати 18,00 грн.

