Глобальное потепление 2025 — где в Украине выращивают киви, миндаль и фисташки

Фермер собирает урожай киви. Фото: УНИАН

Тема глобального потепления постоянно возникает в новостях на протяжении последнего десятилетия. Такое явление, как теплые зимы, которые наблюдаются в Украине все чаще, влияют и на урожаи отечественных аграриев. Но пока в одних регионах фермеры пытаются побороть последствия жары, в других, наоборот, появилась возможность выращивать культуры, недоступные ранее из-за холодного климата.

О том, как глобальное потепление влияет на украинский агросектор, рассказала журналистам "РБК Украина" вице-президент Национальной аграрной академии наук Ануш Балян.

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По ее словам, в Украине по состоянию на сегодня уже занимаются выращиванием экзотических растений. Однако происходит это, пока что, преимущественно в любительском садоводстве, причем на открытом грунте. Например, фермеры уже имеют успехи в выращивании:

миндаля;

фисташек;

киви (ближайший родственник более морозостойкой актинидии);

хурмы;

инжира;

граната.

Эти культуры, как отметила Балян, сейчас встречаются на Юге Украины и Закарпатье. Между тем на территории Киевской области выращивают различные виды и сорта хурмы. Все популярнее становятся киви, мушмула, зизифус и некоторые другие культуры.

"Изменения климата могут создать благоприятные условия для теплолюбивых растений, которые ранее не могли выживать в более прохладном климате Украины, в частности, сафлора, сорго, кориандра, нут, чечевицы. Бахчевые культуры, в частности арбуз и дыня, которые являются традиционными для Степи, постепенно расширяют свои площади до северных и западных границ Украины",— рассказывает вице-президент Национальной аграрной академии наук

По словам Балян, на фоне потепления фермеры на юге могут получить реальную возможность для того, чтобы выращивать среднеазиатскую и зимнюю дыни, которые имеют более длительный вегетационный период, в отличие от своих европейских "родственников".

"Подсолнечник уже начинает доминировать, но изменения климата помогут увеличить площади на севере страны, а хлопчатник, в случае дальнейшего потепления, может расширить объемы выращивания в южных областях", — подчеркнула она.

Какова ситуация с экспортом зерновых

По состоянию на 10 февраля 2025 года с начала 2024/25 маркетингового года Украина экспортировала 26,552 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Нынешние показатели несколько уступают прошлогодним. Так, в феврале общий объем экспорта составил 25,523 млн тонн, из которых в последний месяц зимы аграрии отгрузили более 1 млн тонн.

Ранее мы рассказывали, что в Украине в феврале 2025 года начал стремительно дешеветь ячмень. По состоянию на 11 февраля стоимость культуры снизилась до 9 013 грн за тонну, хотя днем ранее показатель равнялся 9 026 грн.

Также мы писали, что посевная кампания в 2025 году будет несколько отличаться от предыдущей. Аграрии, в частности, хотят уменьшить посевные площади под сою и посеять больше кукурузы.