Бумажный или ID‑паспорт: какие документы не принимает Ощадбанк

Паспорт, банковское отделение. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Государственный "Ощадбанк" уточнил правила обслуживания клиентов в кассах отделений и требования к документам. Банк выступил с разъяснениями после появления жалоб со стороны клиентов на то, что кассиры отказываются принимать некоторые из них.

Об этом говорится на странице банка в социальной сети Facebook, передают Новини.LIVE.

Проблема с документами в отделениях Ощадбанка

Несмотря на то, что в Украине мобильное приложение "Дія" официально признано законным цифровым инструментом для подтверждения личности, а документы в нем приравниваются к оригиналам, в некоторых украинских финучреждениях до сих пор встречаются случаи, когда для отдельных операций требуются бумажные аналоги.

Как следует из одного из сообщений в социальной сети Facebook, такая ситуация возникла в отделении Ощадбанка. По словам клиента, сотрудница банка в кассе отказалась принять цифровой паспорт в мобильном приложении "Дія" в качестве документа для получения базовых услуг.

Гражданин отметил, что банк требует исключительно бумажную "книжечку" или ID-карту, даже если копии документов уже хранятся в клиентском файле.

"В Ощадбанке не принимают паспорт в приложении "Дія" в качестве документа, удостоверяющего личность, требуют паспорт-книжечку или карту, хотя, как клиент Ощадбанка, я ранее сдавал им копии своих документов, и они есть у них в личном файле клиента", — написал один из пользователей.

Разъяснение Ощадбанка

Представитель главного офиса Ощадбанка дал разъяснения относительно правил обслуживания и требований к документам. По его словам, в подавляющем большинстве случаев в отделениях банка можно получить услуги с помощью цифровых документов в мобильном приложении "Дія".

В то же время отдельные операции в соответствии с нормами законодательства и внутренними процедурами финучреждения требуют наличия оригинала документа, удостоверяющего личность. Не все услуги синхронизированы с цифровыми сервисами.

Представитель банка принес извинения за возможные неудобства, однако речь идет об общих требованиях, которые распространяются на всю сеть отделений Ощадбанка.

"В большинстве случаев в отделениях банка можно получить услуги, используя цифровые документы в приложении "Дія". В то же время для отдельных банковских операций в соответствии с требованиями законодательства и внутренними процедурами банка необходимо предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность. Приносим извинения, если это доставило неудобства", — добавил сотрудник банка.

Ранее Новини.LIVE сообщали о действующих правилах смены PIN-кода к картам в Ощадбанке. Согласно тарифам, для данной услуги предусмотрен отдельный подход. В частности, за первую попытку комиссия не взимается, однако каждая последующая потребует оплаты. Суммы одинаковы для всех видов карт.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кого из клиентов коснулось обновление тарифов Ощадбанка с 1 июля этого года. В финансовом учреждении скорректировали некоторые правила для ряда операций. Речь идет об изменениях в тарифном пакете MORE. В частности, теперь с клиентов не взимается комиссия при пополнении счетов наличными без карты в POS-терминалах.