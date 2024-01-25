Минэнерго ожидают от должников расчета за услуги ЖКХ

Устройство учета электроэнергии. Фото: Ukrenergo

В Министерстве энергетики Украины считают, что усиление долга граждан ответственно относиться к оплате счетов за электричество позволит восстановить энергосистему. Во время действия моратория на наказание за задолженность многие потребители злоупотребляли правом не платить.

Об этом заявила заместитель главы Минэнерго Светлана Гринчук.

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По ее словам, с начала полномасштабной войны на всю территорию страны распространялся запрет на отключение домовладений от сети, однако граждане восприняли это как возможность не платить коммунальные счета.

Как отметила Гринчук, введение моратория на отключение от электроэнергии призвано было поддержать потребителей, однако не означало, что за услугу можно вообще не платить. Тогда как энергокомпаниям нужно функционировать, восстанавливать энергетику, осуществлять регулярные ремонты.

Однако выяснилось, что сознательно задолжала не вся Украина. Примечательно, что потребители, проживающие рядом с линией столкновения войск, несмотря на ежедневные обстрелы, регулярно платят за электроэнергию. В то время как регионы, отдаленные от боевых действий, стали лидерами по неуплате за электричество. В частности, речь идет о Черновицкой области, которая стала одним из "лидеров" среди должников. Регион — в пятерке областей с самым высоким уровнем задолженности. Общий долг потребителей составил 10 млрд гривен.

"Это выглядит немного несправедливо, даже к добросовестно платящим жителям прифронтовых областей", — отмечает представитель ведомства.

При этом в правительстве понимают, что случаи задолженности индивидуальны и бывают жизненные обстоятельства, при которых сложно своевременно оплатить услуги ЖКХ. Для этого есть разные варианты достижения договоренностей и компромиссов с поставщиками.

"Мы все-таки хотим напомнить потребителям, что подача электроэнергии и других коммунальных услуг — это услуга, которая должна оплачиваться. И не нужно злоупотреблять", — добавила Светлана Гринчук.

Наказание украинцев за долги

С начала 2024 года правительство вернуло право поставщиков коммунальных услуг применять меры наказания к должникам из-за того, что рекордно увеличились неплатежи. Украинцы должны Укрэнерго за электроэнергию за время войны до 20 млрд гривен.

В частности, в компании по снабжению электроэнергией YASNO заявили, что отключение электроэнергии должникам многих жителей страны начнется с 1 февраля 2024 года.

Как уточняют эксперты, граждан лишат электроснабжения при следующих условиях:

сумма долга превышает 3 тыс. гривен;

срок задолженности — более двух месяцев.

Что еще стоит знать

Напомним, украинских потребителей, накопивших задолженность за коммунальные услуги, с 1 февраля 2024 года начнут отключать от газо- и электроснабжения. Эксперты рассказали, могут ли наказать граждан за чужие долги.

Также мы писали, что в 2024 году украинцам с газовым оборудованием начнут поступать счета не только за потребленный газ и доставку, но и за техническое обслуживание систем газоснабжения. Эксперты предупредили, какие трудности могут возникнуть при введении новой услуги.