Долг за отопление — отключат ли услугу всем, если задолжала одна квартира

Деньги, калькулятор и квитанции за коммунальные услуги. Фото: УНИАН

Отключение коммунальных услуг за долги — это попытка стимулировать владельцев жилья к своевременной оплате. Однако многих украинцев интересует, отключат ли, например, отопление всему подъезду, если за услугу задолжали жители только одной квартиры.

Ответ на этот вопрос предоставил на своей странице в социальной сети Facebook адвокат Роман Симутин.

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Как пояснил Симутин, в старых многоквартирных домах должнику нельзя отключить теплоснабжение, ведь эти здания оборудованы параллельными системами отопления. Поэтому компания, которая предоставляет услуги, разбирается с должником в суде.

А вот в новых домах во многих квартирах установлены счетчики тепла, поэтому жители могут самостоятельно регулировать уровень отопления в своих квартирах. И отдельного должника действительно могут оставить без отопления за долги, ведь такая техническая возможность есть.

Впрочем, Симутин предупреждает о существовании другой проблемы — чтобы отключить потребителя от теплоснабжения, он сам должен допустить представителей компании-поставщика в свою квартиру, чтобы они поставили "заглушку".

"Но гражданин может от такого отказаться, поэтому с должником придется разбираться в суде", — отметил Роман Симутин.

При этом владельцы квартир с автономным отоплением не обязаны платить за централизованное тепло. То есть, они платят только за обогрев общих помещений, например, подъезда, лестничных клеток.

Совсем не платить за отопление можно, но только в отдельных случаях. Адвокат отметил, что сам факт отсутствия в квартире хозяев не является основанием для освобождения от платежей. Не платить за отопление и не бояться последствий можно в двух случаях:

если услуга предоставлялась некачественно — например, температура в квартире не соответствовала нормативам;

если отопления не было или предоставлялось частично, то есть не в полном объеме.

При этом доказывать правду придется документально.

Ранее стало известно, что украинцы могут получить компенсацию за расходы на отопление. Однако дополнительные деньги выплачивают пока только в одном городе.

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