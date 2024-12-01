Цены на овощи продолжают расти — как и почему подорожал борщовый набор

Продуктовый рынок. Фото: УНІАН

В этом году стоимость борщового набора существенно выросла. Овощи, которые обычно отличаются доступной ценой, продемонстрировали рекордное подорожание.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

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Как подорожал борщовый набор

По классическому рецепту украинского борща основными овощными ингредиентами являются картофель, морковь, капуста, лук и свекла. Если раньше наибольшую часть расходов на приготовление блюда составляло мясо, то сейчас ситуация кардинально изменилась.

Больше всего подорожал картофель. Как отметил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, оптовая цена картофеля достигает в среднем 22 грн/кг, что в 2,3 раза выше, чем в этом же периоде. В розничной торговле средняя цена для потребителей уже составляет 32,60 грн/кг, что означает трехкратный рост за год.

Через год, согласно данным портала "Минфин" и Госстата, наблюдался значительный рост цен на овощи борщового набора.

Картофель подорожал с 11,9 грн в ноябре 2023 года до 32,6 грн/кг.

Белоголовая капуста выросла в цене с 11,9 грн до 30 грн/кг.

Морковь поднялась в цене с 11,4 до 28,3 грн/кг.

Лук подорожал с 15,1 грн до 18,3 грн/кг.

Свекла подорожала с 11,5 грн до 16,3 грн/кг.

Почему дорожают овощи в Украине

Гопка отмечает, что в этом году на стоимость овощей значительно повлияли несколько ключевых факторов. Прежде всего, это погодные условия: сильная жара летом привела к снижению урожайности, что сократило предложение и негативно сказалось на качестве продукции.

Среди других причин выделяются:

Продовольственная инфляция, в целом повышающая цены на продукты.

Нехватка рабочей силы, влияющей на уборку и обработку урожая.

Рост стоимости ресурсов: сырья, горючего и электроэнергии.

Дополнительное давление на цены оказывает повышение расходов на хранение овощей. Например, картофель обычно хранят в специальных хранилищах с холодильными установками. Однако из-за высокой стоимости электроэнергии такие методы становятся менее экономически выгодными, что также отражается на цене продукции.

Подорожание капусты обусловлено как высокими затратами на хранение, так и невысокой урожайностью в текущем году. На оптовом рынке цена капусты сейчас составляет 24 грн/кг, что в 3,5 раза больше, чем в прошлом году в этот же период.

Похожая ситуация наблюдается и с морковью. Из-за ограниченного предложения ее цена зависит от текущей рыночной ситуации. На оптовых рынках морковь продают по 27 грн, что втрое превышает уровень прошлого года.

Что будет с ценами зимой

Руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович подчеркивает, что за последний год цены на "борщовый набор" выросли втрое.

В будущем капуста и лук могут оказаться в дефиците из-за понижения урожайности. Это, вероятно, заставит Украину увеличить импорт, чтобы обеспечить внутренний спрос.

Эксперт прогнозирует дальнейший рост цен на овощи борщового набора в ближайшие месяцы. Это связано с сокращением сезонного предложения и ростом затрат на хранение. В зимний период ожидается ежемесячное повышение цен на 2-3%.

Таким образом, в 2024 году приготовление борща стало значительно дороже, чем в предыдущие годы. Как отмечает Попович, тенденция роста цен, вероятно, продлится по меньшей мере до начала 2025 года.

Что еще стоит знать

Напомним, что декабрь 2024 года может стать финансово сложным для украинцев. Прогнозируется рост курса доллара, что повлияет на доходы и сбережения граждан. Кроме того, ожидается очередная волна подорожания продуктов питания в канун рождественско-новогодних праздников. Не стоит также забывать о возможных изменениях в налоговой нагрузке, которые запланированы на этот месяц, которые могут дополнительно усложнить ситуацию.

Мы также писали, что до конца 2024 года в Украине прогнозируется подорожание хлеба на 10–15%. Основные причины — рост цен на сырье, энергоносители и транспортные услуги. В настоящее время минимальная стоимость килограмма хлеба превысила 35 гривен, а подорожание затронет все виды этой продукции.