Услуги ЖКХ под угрозой — известно, зачем вернули наказание должникам

Прибор учета. Фото: Ukrenergo

В Комитете Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг объяснили, зачем правительство вернуло наказание за задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. Теперь мораторий распространяется исключительно на оккупированные территории и "горячие точки".

Об этом рассказал глава профильного Комитета ВРУ Андрей Герус.

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По словам политика, во время военного положения и действия моратория на наказание за неуплату жилищно-коммунальных услуг наиболее дисциплинированными плательщиками стали исключительно пенсионеры и субсидианты. Люди, получавшие помощь от государства, боялись потерять субсидию за долги, а у пенсионеров есть хорошая привычка платить вовремя.

Между тем некоторые обеспеченные граждане злоупотребляли правом не платить и начали накапливать задолженность за электрическую энергию. Депутат от "Слуги народа" подчеркнул, что страна столкнулась с ситуацией, когда стремительно начали расти неплатежи.

"Проблема заключалась в том, что те люди, которые могут платить и должны платить, особенно в такой сложный период времени, не платили, понимая, что можно не платить и за это ничего не будет", — сообщил глава комитета ВРУ.

Учитывая это, Кабинет министров был вынужден вернуть наказание за неуплату коммуналки. Также деньги необходимы предприятиям для восстановления энергетики после российских обстрелов.

"Поэтому правительство приняло такое решение", — подчеркнул Андрей Герус.

Решение правительства относительно моратория

По решению правительства, в Украине официально отменили запрет, действовавший с 5 марта 2022 года, и не позволявший взимать неустойки (штраф, пеня), инфляционные начисления процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное или неполное погашение коммунальных счетов.

Постановление предусматривает, что потребителям теперь смогут:

прекращать или приостанавливать поставки жилищно-коммунальных услуг в случае неоплаты или неполной оплаты;

взимать долг за услуги ЖКХ, образовавшийся после 24 февраля 2022 года.

В то же время мораторий в дальнейшем будет действовать для жителей оккупированных территорий, и где до сих пор продолжаются боевые действия. Там запрещается начисление дополнительной платы за жилищно-коммунальные услуги.

Что еще стоит знать

Напомним, по сообщению НЭК "Укрэнерго", прежде всего, отключения будут распространяться на предприятия, которые не считаются объектами критической инфраструктуры, однако не платят за потребленную электроэнергию.

Также мы писали, что в Украине потребители, имеющие долги по оплате жилищно-коммунальных услуг и не способные их погасить, могут заключить договор о реструктуризации (рассрочке). В частности, в Киеве выросло количество таких соглашений.