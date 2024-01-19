Задолженность за электричество — по какой сумме украинцев лишат услуги

Прибор учета электроэнергии. Фото: m.elektro

Украинским гражданам озвучили сумму задолженности, из-за которой грозит отключение электрической энергии. Норма коснется только определенной части регионов.

Об этом рассказал эксперт сферы энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

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Наказание должников за электричество

С начала 2024 года Кабинет министров вернул право поставщикам жилищно-коммунальных услуг осуществлять наказание должников. Запрет на отключение от услуг был отменен из-за того, что рекордно увеличились неплатежи. Граждане задолжали Укрэнерго за электроэнергию за время войны около 20 млрд гривен. Поэтому правительство пошло на такой радикальный шаг.

В частности, в компании YASNO, занимающейся поставкой электроэнергии, предупредили об отключении электроэнергии должникам многих жителей страны с 1 февраля этого года.

При каких условиях начнут выключать электричество

Как отметил Андриан Прокип в соцсети Facebook, начнут лишать электроснабженияпотребителей при таких условиях:

сумма задолженности превышает 3 тыс. гривен;

срок задолженности превышает два месяца.

Такая норма будет распространяться только на ту часть Украины, где нет активных боевых действий.

По данным поставщиков, долг по Киеву составляет один миллиард гривен, больше миллиарда — в Черновицкой области. Средний размер долга в столице составляет 7,13 тыс. грн. В некоторых областях средний долг выше, в отдельных — ниже.

По официальным данным, на конец октября 2023 года общий долг бытовых потребителей за электричество составлял около 11 млрд гривен. Долги отрицательно влияют и усложняют работу энергетических компаний.

"Но эти долги, может, и не стали критической проблемой сегодня, будь они едиными. Тариф для населения, даже после недавнего существенного повышения в июне, остается дотационным и не покрывает всех затрат на производство и снабжение электроэнергии бытовым потребителям. Донорами этого субсидирования являются государственные компании — Энергоатом и Укргидроэнерго. Но и они не в состоянии покрыть этот разрыв полностью", — подчеркнул эксперт.

Как проверить задолженность и списать ее

Потребители могут проверить информацию о долге за электричество по адресу, обратившись в ЖЭК и предоставив сотрудникам данные. Также это можно сделать через банк, которым пользуется человек для оплаты услуги, во вкладке "Коммунальные платежи" есть вся информация о задолженности и оплаченных услугах.

Можно списать долг, что позволит избежать отключения. Можно не волноваться тем, у кого есть:

трое и более приемных детей;

владельцам детского дома семейного типа;

жителям, здоровье и жизнедеятельность которого зависят от медприборов;

многодетным семьям;

людям с инвалидностью первой и второй группы;

кому необходим уход за детьми с инвалидностью или лицами, получившими увечья в детстве.

Также мораторий на отключение оставили для жителей территорий, которые признаны оккупированными или считающимися зоной боевых действий.

Наказание коснется "злостных неплательщиков", а исправно платящим или оформившим субсидию — можно тоже не волноваться.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве энергетики сообщили, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24 не планируют. Украина будет наращивать мощности поколения.

Также мы писали о том, что в 2024 году государство продолжает оказывать помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.