Налоговая служба запустила ТAX Control — Гетманцев объяснил для чего это нужно

В Украине начинается новый уровень борьбы с бизнесом, который уклоняется от уплаты налогов. Так, Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) запустила в работу новый цифровой сервис TAX Control, который должен стать надежным механизмом противодействия "тени".

Об этом в интервью для Новини.LIVE заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Подробнее о сервисе TAX Control

Онлайн-форма, в которой налоговиков можно извещать о нарушениях в сфере торговли, услуг или общественного питания существовала и раньше, однако, как отметил Даниил Гетманцев, "работала так себе". После доработок сервис TAX Control стал намного качественнее.

"Я думаю, что мы вместе должны сделать из этого сервиса действенный механизм противодействия тени", — подчеркнул политик.

Как подчеркнул Даниил Гетманцев, если человек будет пользоваться сервисом и сообщать, например, о бизнесе, который не выдает чеки, то будет помогать своей армии получать деньги на то, чтобы тебя оберегать и не только.

"Ты помогаешь учителю получить приличную зарплату. Это о повышении пенсий, это о медиках, дошкольном образовании", — сказал политик.

Он отметил, что TAX Control — это обо всем том, что касается социальных выплат государства с одной стороны, а с другой — это прекращение уклонения от налогообложения конкретного мошенника, который хочет сэкономить на налогах в стране, которая воюет.

"Такое мошенничество сравнимо с нормальным ведением бизнеса и ты его прекращаешь, докладывая об этом ГНС", — добавил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Как воспользоваться сервисом

TAX Control работает на сайте tax.gov.ua, открыть сервис можно на любом устройстве. Сейчас на платформе можно оставить сообщение о невыдаче фискального чека, отказе принять карточку, работе предприятия и так далее.

Ранее стало известно, что в Украине появилась система, которая автоматически взимает налоговые долги с предприятий. Благодаря этому в бюджет уже было возвращено около 100 млн гривен.