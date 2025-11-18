Видео
Скрыть не получится — в Украине по-новому взимают налоговые долги

Скрыть не получится — в Украине по-новому взимают налоговые долги

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 14:25
обновлено: 15:00
Налоговая запустила автоматическую систему взыскания долгов — какую сумму уже удалось вернуть в бюджет
Посетительница в офисе Налоговой службы. Фото: УНИАН

В Украине Государственная налоговая служба запустила автоматизированную систему взыскания долгов. Сейчас это касается юридических лиц.

Автоматическая система взыскания налоговых долгов заработала в стране два месяца назад, рассказала онлайн-изданию LIGA.net исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

Сколько налогов взыскали с предприятий

По словам Леси Карнаух, государству уже удалось получить сумму в более 100 миллионов гривен. Это налоговый долг, который накопили более двух тысяч предприятий.

"До запуска этой системы, например, налоговый долг учитывался за предприятием. Мы направляли бумажную платежную инструкцию в банк, где открыт счет у должника, чтобы взыскать. И начиналась история: то денег нет, то другие сложности", — рассказала она.

Исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы отметила, что новая система сводит на нет вмешательство человека и ускоряет процесс взыскания долгов.

"Все сгенерировано, сформировано, связано между собой. Кнопочку нажали, через казну полетело в финансовое учреждение. На счету есть — взыскали", — сказала Леся Карнаух.

Что еще стоит знать

Напомним, у Государственной налоговой службы есть возможности проверять доходы населения. И таких способов, на самом деле, немало. Например, НБУ передает данные о P2P-транзакциях. Речь идет о случаях значительного количества переводов между счетами. Если есть письмо от Нацбанка, то налоговики начинают документальную проверку, по которой могут доначислить налоги: 18% НДФЛ, 5% военного сбора.

Еще одним распространенным способом контроля переводов с карты на карту в 2025 году является раскрытие банковской тайны по решению суда.

Ранее мы рассказывали, что часть украинцев может не платить ЕСВ. Льготу предоставляют разным категориям физических лиц-предпринимателей. Также мы писали, что в Украине существует налог на подарки. Известно, какую сумму надо декларировать.

налоги Налоговая служба долги бюджет взыскание долгов
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
