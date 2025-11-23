Відео
Дата публікації: 23 листопада 2025 06:20
Оновлено: 00:47
Податкова служба запустила ТAX Control — Гетманцев пояснив для чого це потрібно
Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

В Україні розпочинається новий рівень боротьби з бізнесом, який ухиляється від сплати податків. Так, Державна податкова служба України (ДПСУ) запустила в роботу новий цифровий сервіс TAX Control, який має стати надійним механізмом протидії "тіні". 

Про це в інтерв'ю для Новини.LIVE заявив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової й митної політики Данило Гетманцев.

Читайте також:

Детальніше про сервіс TAX Control

Онлайн-форма, у якій податківців можна сповіщати про порушення у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування існувала й раніше однак, як зазначив Данило Гетманцев, "працювала так собі". Після доопрацювань сервіс TAX Control став набагато якіснішим.

 

"Я думаю, що ми разом маємо зробити з цього сервісу дієвий механізм протидії тіні", — підкреслив політик. 

Як зауважив Данило Гетманцев, якщо людина користуватиметься сервісом та повідомлятиме, наприклад, про бізнес, який не видає чеки, то допомагатиме своїй армії отримувати гроші на те, щоб тебе оберігати й не тільки.

"Ти допомагаєш вчителю отримати пристойну зарплату. Це про підвищення пенсій, це про медиків, дошкільну освіту", — сказав політик.

Він зауважив, що TAX Control —  це про все те, що стосується соціальних виплат держави з одного боку, а з іншого — це припинення ухилення від оподаткування конкретного шахрая, який хоче зекономити на податках у країні, яка воює.

"Таке шахрайство порівняти із нормальним веденням бізнесу і ти його припиняєш, доповідаючи про це ДПС", — додав голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової й митної політики

Як скористатися сервісом

TAX Control працює на сайті tax.gov.ua, відкрити сервіс можна на будь-якому пристрої. Зараз на платформі можна залишити повідомлення про невидачу фіскального чека,
відмову прийняти картку, роботу підприємства і так далі.

Раніше стало відомо, що в Україні з'явилася система, яка автоматично стягує податкові борги з підприємств. Завдяки цьому в бюджет вже було повернуто близько 100 млн гривень. Ще ми писали про податки, про сплату яких не мають забувати блогери. Юрист Богдан Янкі пояснив, які донати оподатковуються. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
