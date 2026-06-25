Больничные в 100% от зарплаты без стажа: кто получит в июле

Врач с пациентом, кошелек с деньгами. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Украине граждане могут рассчитывать на получение выплат по временной нетрудоспособности в размере различных долей от средней заработной платы в зависимости от наличия определенного страхового стажа. Однако ряд категорий граждан может рассчитывать на больничные в размере 100% дохода даже при отсутствии необходимого стажа.

О том, для кого действуют особые правила, сообщают Новини.LIVE.

Какой процент от средней зарплаты выплачивается по больничным

Вопрос определения и начисления выплат по временной нетрудоспособности регулирует закон 1105-XIV "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Согласно ему, застрахованным лицам предоставляется право на помощь в размере 100% средней зарплаты при наличии стажа более восьми лет.

Несколько меньший процент от среднедневного дохода работника будет при меньшей продолжительности стажа:

от пяти до восьми лет — 70%;

от трех до пяти лет — 60%;

до трех лет — 50%.

В случае стажа менее шести месяцев за последние 12 месяцев больничные будут рассчитываться исходя из фактически выплаченной суммы, но не более минимальной заработной платы.

В то же время в законодательстве предусмотрена норма для ряда категорий граждан, на которых вышеуказанные правила не распространяются. Для таких лиц выплата больничных в размере 100% от среднего дохода будет осуществляться независимо от стажа.

Кто получит 100% зарплаты без стажа в июле

Как отметили в Пенсионном фонде, полную сумму средней зарплаты получат граждане, относящиеся к I–III категориям пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Также в списке на начисление больничных в размере 100% — граждане со статусами: ветерана войны, пострадавшего участника Революции Достоинства (родные погибших/умерших ветеранов войны).

Соответствующие выплаты гарантируются родственникам погибших/умерших защитников страны, жертвам нацистских преследований, донорам, имеющим право на льготы.

Кроме того, такие выплаты будут предоставлены: жертвам репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов, подвергшимся преследованиям в виде лишения/ограничения свободы, принудительной отправки в психиатрические учреждения.

Предусмотрены такие выплаты для некоторых программистов (сотрудников компаний-резидентов "Дія.City"). Для них помощь по временной нетрудоспособности выплачивается независимо от продолжительности стажа и рассчитывается на основе зарплаты, с которой фактически были уплачены страховые взносы.

Больничные в размере 100% от средней зарплаты будут выплачиваться в случае временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

На полную сумму независимо от стажа смогут также рассчитывать женщины при получении помощи по беременности и родам.

Еще Новини.LIVE сообщали, что ПФУ ужесточил требования к больничным. Теперь малейшая ошибка в документах или задержка с уплатой налогов может стать поводом для сокращения или отказа в выплатах. Для Пенсионного фонда важна уплата единого соцвзноса. Уплатить его необходимо в том же месяце, когда человек заболел. Задержка с уплатой налога хотя бы на один день грозит отказом в выплатах.

Также Новини.LIVE писали о том, кто имеет право на повышенные больничные в размере до 172 900 грн. Особый подход к предоставлению выплат применяется к некоторым работникам. Современная профессия может гарантировать максимально возможные суммы. Размер больничных должен находиться в пределах максимальной величины базы начисления ЕСВ.