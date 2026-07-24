Стоимость обучения в Киевском национальном университете имени Шевченко: цены на обучение по контракту в 2026 году

Парень в очках смотрит в ноутбук, университет. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко утвердил цены на контрактное обучение для абитуриентов 2026 года. В зависимости от направления подготовки и уровня инфляции в стране цены на обучение существенно выросли.

О новых прайсах столичного вуза рассказал интернет-портал "РБК-Украина", сообщает Новини.LIVE.

Какие программы стали самыми дорогими

В этом году университет поднял планку максимальной стоимости обучения до отметки свыше 119 тысяч гривен в год. По данным Единой государственной электронной базы образования, стоимость контракта выросла более чем на 23 тысячи гривен. В прошлом году самая дорогая англоязычная образовательная программа "Международная коммерция и инвестиции" стоила 95 600 гривен.

В 2026 году в категорию дорогостоящих вошли три новые образовательные программы:

Английская филология и два иностранных языка. Филология, украинский язык и перевод. Международное право.

На популярных специальностях цена выросла до 27%

Существенный рост цен на обучение коснулся популярных гуманитарных, экономических и юридических направлений. За учебный год на специальностях "Журналистика", "Право", "Международные отношения", "Маркетинг", "Финансы", "Туризм" и "Публичное управление" придется заплатить более 97 тысяч гривен. В прошлом году медиана цен на эти специальности не превышала 76 тысяч гривен.

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Аналогичный скачок произошел и в IT-специальностях. Обучение по направлениям "Компьютерные науки", "Кибербезопасность" и "Инженерия программного обеспечения" обойдется абитуриентам в 77 тысяч гривен в год вместо прежних 57 тысяч гривен.

Бюджетные направления подготовки

Более доступными по цене в столичных вузах остаются естественнонаучные и педагогические специальности. Контрактная стоимость обучения не превышает 54 600 гривен в год. В этот список входят следующие специальности:

Биология и биохимия. Химия. Физика и астрономия. Экология. Науки о Земле. Культурология. Среднее образование (украинский язык, история, математика, география).

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