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Головна Фінанси Понад 119 тисяч за рік: у КНУ ім. Шевченка затвердили нові ціни для вступників

Понад 119 тисяч за рік: у КНУ ім. Шевченка затвердили нові ціни для вступників

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 15:03
Вартість навчання в КНУ ім. Шевченка: ціни на контракт в 2026 році
Хлопець в окулярах дивиться в ноутбук, університет. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Київський національний університет імені Тараса Шевченка затвердив ціни на контракт для абітурієнтів 2026 року. Залежно від напряму підготовки та рівню інфляції в країні, ціни на навчання суттєво підвищились.

Про нові прайси столичного закладу вищої освіти розповів інтернет-портал "РБК-Україна", повідомляє Новини.LIVE.

Які програми стали найдорожчими

Цьогоріч університет підняв планку максимальної вартості навчання до позначки понад 119 тисяч гривень на рік. За даними Єдиної державної електронної бази освіти, контракт зріс на суму понад 23 тисячі гривень. Минулоріч найдорожча англомовна освітня програма "Міжнародна комерція та інвестиції" сягала 95 600 гривень.

В 2026 році до дороговартісної категорії потрапили три нові освітні програми:

  1. Англійська філологія та дві іноземні мови.
  2. Філологія, українська мова та переклад.
  3. Міжнародне право.

На популярних спеціальностях ціна виросла до 27%

Суттєве зростання цін на навчання торкнулося на популярних гуманітарних, економічних та юридичних напрямах. За навчальний рік на спеціальностях "Журналістика", "Право", "Міжнародні відносини", "Маркетинг", "Фінанси", "Туризм" та "Публічне управління" доведеться віддати понад 97 тисяч гривень. Торік медіана цін на ці спеціальності була не вище 76 тисяч гривень.

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Аналогічний стрибок відбувся і в IT-спеціальностях. Навчання за напрямами "Комп’ютерні науки", "Кібербезпека" та "Інженерія програмного забезпечення" обійдеться вступникам у 77 тисяч гривень на рік, замість колишніх 57 тисяч гривень.

Бюджетні напрями підготовки

Лояльнішими в ціні у столичного ЗВО залишаються природничі та педагогічні спеціальності. Контракт коштує не вище 54 600 гривень за рік. До цього списку належать наступні спеціальності:

  1. Біологія та біохімія.
  2. Хімія.
  3. Фізика та астрономія.
  4. Екологія. 
  5. Науки про Землю.
  6. Культурологія.
  7. Середня освіта (українська мова, історія, математика, географія).

Раніше Новини.LIVE повідомляли де українці можуть отримати грант на суму понад 17 тисяч доларів. Експерти розповіли, що отримати грантову допомогу можуть громадяни, які постраждали від повномасштабної війни.

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КНУ імені Тараса Шевченка вступна кампанія абітурієнт
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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