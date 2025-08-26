Видео
Боевые для УБД — выплачивают ли во время лечения

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 18:05
Выплаты военному после ранения - будут ли начислять бойцу дополнительное вознаграждение
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Украинские военные, которые получили ранения во время пребывания на фронте, получают не только денежное обеспечение, но и так называемые "боевые" выплаты. Однако начисление происходит с определенными нюансами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Выплаты "боевых" раненому военному

Дополнительные деньги выплачивают за ранения, которые связаны с защитой Родины, пишет издание Армия Inform. Это:

  • контузия;
  • травма;
  • увечье.

"Боевые" начисления происходят:

  • когда защитник находится на стационарном лечении (в том числе и за рубежом);
  • во время отпуска для лечения из-за тяжелого ранения.

Как оформить выплаты

Основание для выплаты "боевых" — справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья). Это так называемая форма 5, которую бойцу предоставляет воинская часть.

"В ней должно быть указано, что ранение связано с защитой Родины. Если такой формулировки в справке нет, то деньги, скорее всего, не начислят", — отмечают авторы статьи.

Также в справке нужно отметить, что военный получил ранение в средствах индивидуальной защиты, не совершал уголовного преступления, не пытался сам себе нанести телесное повреждение и не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это важно, поскольку наличие хотя бы одного этого пункта будет основанием для того, чтобы отказать в предоставлении дополнительного денежного вознаграждения.

Важно, что когда военный покинет больницу, "боевые" будут выплачивать только в случае, если его отправят в отпуск для лечения в связи с тяжелым ранением. Это должно быть прописано в заключении ВВК.

"Если ранение не тяжелое, то выплата 100 тысяч прекращается", — говорится в сообщении.

Выплата денежного обеспечения будет происходить во все последующие разы, когда военный будет попадать на стационарное лечение в учреждения здравоохранения (в том числе зарубежных).

Какое дополнительное вознаграждение будут получать защитники в 2025 году

Согласно постановлению Кабмина № 168, размер "боевых" выплат является разным, поскольку зависит от ряда факторов. Например:

  • 30 тысяч гривен — получают военные, которые выполняют боевые задачи за пределами зон боевых действий;
  • 50 тысяч гривен — начисляют военнослужащим, которые ответственны за управление войсками;
  • 100 тысяч гривен — доплата за выполнение задач в зоне боевых действий, за поражение вражеской техники или за спасение военной техники под огневыми ударами противника.

Также для военнослужащих предусмотрена "накопительная" доплата — 70 тысяч гривен. Эту сумму получают бойцы, которые выполняют задачи на линии соприкосновения с противником или в его тылу, за каждые 30 дней выполнения таких задач.

Ранее мы писали о материальной помощи для военнослужащих и объясняли, как получить деньги. Узнавайте также, сколько выплачивают семьям погибших иностранцев, которые воюют в составе ВСУ.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
