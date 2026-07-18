Блокировка доступа к "Ощад 24/7": неожиданная причина

Карта и телефон в руках, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" может потребовать повторной регистрации для использования мобильного приложения или веб-банкинга "Ощад 24/7". В банке объяснили, почему система может автоматически закрывать доступ к учетным записям и требовать повторной регистрации.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Почему возникают проблемы с входом в приложение Ощадбанка

Как отметил представитель банка, отвечая на обращение в социальной сети Facebook относительно проблем с входом в приложение или веб-банкинг, причина кроется в усиленной защите от возможного постороннего вмешательства.

Система может автоматически закрывать доступ и блокировать вход в учетные записи в приложении. По информации финучреждения, это означает, что банк таким образом требует дополнительной проверки.

Автоматическое закрытие доступа к учетной записи в приложении "Ощад24/7" может произойти в случае, если запись используется одновременно на нескольких устройствах. У системы могут возникнуть подозрения относительно данных клиентов.

Если возникла подобная ситуация, необходимо повторно пройти процедуру регистрации. После внесения клиентом обновленной информации — будут сохранены история операций, шаблоны и другие данные.

Как пройти повторную регистрацию в приложении

Для того, чтобы осуществить повторную регистрацию, необходимо внизу стартовой страницы на сайте банка выполнить следующие действия:

Зайти в раздел "Войти или зарегистрироваться"; Указать номер телефона, привязанный к счету; Подождать звонка от банка; Ввести полученный код, выданный системой; Указать номер своей действующей платежной карты; Подтвердить PIN-кодом карты; Создать новый логин/пароль.

В банке также отметили, что для дальнейшего оперативного доступа к "Ощад 24/7" можно воспользоваться альтернативным способом входа в приложение: указать код доступа или активировать Touch ID/Face ID.

Представитель финансового учреждения рекомендовал на будущее, чтобы предотвратить автоматическое закрытие учетных записей, не использовать свои учетные записи на чужих устройствах.

Также в случае возникновения трудностей с входом можно уточнить подробную информацию в контакт-центре, позвонив с сайта банка через веб-звонок или Viber. Связаться с банком можно только со своего финансового номера телефона, привязанного к банковскому счету.

Еще Новини.LIVE сообщали, что до конца января следующего года некоторым владельцам пенсионных карт Ощадбанк предоставил возможность получить бонус в размере 300 грн. Речь идет о гарантированном денежном вознаграждении, которое можно будет использовать на покупки. Чтобы получить право на соответствующий сертификат, необходимо соблюсти несколько требований.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке обновился функционал мобильного приложения. Теперь клиентам в "Мобильном Ощаде" стали доступны еще три вида цифровых услуг. В частности, есть раздел с акциями и индивидуальными предложениями, где будут собраны все преимущества от Visa, Mastercard и партнеров банка.