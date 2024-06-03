Зарплаты в Укрэнерго — кому платят во время войны 2 млн грн в месяц

Руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: Цензор.нет

В ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" озвучили доходы сотрудников. В среднем месячная заработная плата одного члена правления превышает 2 млн гривен.

Об этом говорится в ответе компании на информационный запрос издания Oboz.ua.

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Засекреченная зарплата главы правления Укрэнерго

Как отмечают журналисты, они обратились в компанию с просьбой обнародовать заработную плату главы правления Владимира Кудрицкого отдельно с "поощрениями" в виде премий и всевозможных доплат и окладом, а также доходы главы Укрэнерго помесячно.

Однако в компании ответили изданию отказом. Свою позицию аргументировали тем, что в законе не прописана возможность называть заработную плату "по отдельности".

Источник: Укрэнерго

Доходы членов правления компании

В то же время в компании предоставили информацию о заработной плате всего правления суммарно: главы и членов.

Так, в правлении в среднем выплачивали такую плату:

в декабре 2023 года — по 1,5 млн гривен;

в январе 2024 года — 848,8 тыс. гривен;

в феврале года — 353,1 тыс. гривен;

в марте года — 499,2 тыс. гривен;

в апреле года — 2,1 млн гривен.

В издании отметили, что речь идет о вычисленной средней арифметической заработной платы, учитывая секретность доходов отдельных членов и руководителя Укрэнерго. При этом очевидно, что зарплата главы правления выше зарплаты члена правления.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2023 году членам правления НАК "Нафтогаз Украины" выплатили десятки миллионов гривен в виде зарплаты. Об этом свидетельствует информация в декларациях за прошлый год.

Также мы писали, что украинские судьи обнародовали декларации по полученным доходам. Некоторые работники Фемиды в среднем зарабатывают около 430 тысяч гривен.