Украинцы в Чехии получат увеличенные выплаты — когда и на что именно

Деньги в руках. Фото: aktualne.cz

В Чехии с августа увеличат гуманитарную помощь для украинских беженцев, ведь в сентябре истекает срок их права на бесплатное временное проживание. Текущих выплат на жилье для себя и близких не хватит.

Об этом сообщает uamedia.eu.

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В Министерстве труда и социальных дел Чехии планируется ввести повышение в виде расходов на жилье, на основании которых рассчитывается помощь. В настоящее время эти расходы составляют:

6 000 крон в месяц для детей до 18 лет и беженцев, находящихся здесь менее 150 дней, в квартирах, зарегистрированных министерством как жилье для беженцев, и 4 800 крон для незарегистрированного жилья;

для остальных беженцев это 3 000 крон в квартирах и 2 400 крон в незарегистрированном жилье. Оцениваются до пяти человек, проживающих вместе.

В ведомстве предложили два варианта:

По первому варианту помощь начисляется максимум на трех человек, а расходы составляют 8 000 и 5 000 крон в зарегистрированных квартирах для беженцев и 6 400 и 4 000 крон в незарегистрированных квартирах.

По второму варианту, если пять человек проживают вместе, сумма будет составлять 6 000 и 4 000 крон вне зависимости от регистрации жилья.

Что еще нужно знать

Напомним, с 1 июля этого года живущие в Эстонии украинские беженцы потеряли право бесплатного проезда в поездах государственной железнодорожной компании Elron. Но пользоваться этими поездами могут беженцы, которые только что приехали в страну.

Мы также сообщали, что в Польше с 1 июля 2024 планово повысится минимальная заработная плата. Учитывая это, у работающих официально украинских беженцев вырастут доходы.