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Біженцям збільшать виплати — в якій країні ЄС та коли саме

4 липня 2024 12:28
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Українці в Чехії отримають збільшені виплати — коли та на що саме
Гроші в руках. Фото: aktualne.cz
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У Чехії з серпня збільшать гуманітарну допомогу для українських біженців, адже у вересні закінчується термін їхнього права на безкоштовне тимчасове проживання. Поточних виплат на житло для себе та близьких не вистачить. 

Про це повідомляє uamedia.eu.

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Як зміниться допомога біженцям у Чехії

У Міністерстві праці та соціальних справ Чехії планують ввести підвищення у вигляді витрат на житло, на підставі яких розраховується допомога. Нині ці витрати становлять:

  • 6 000 крон на місяць для дітей віком до 18 років і біженців, що знаходяться тут менш як 150 днів, у квартирах, зареєстрованих міністерством як житло для біженців, та 4 800 крон для незареєстрованого житла;
  • для решти біженців — це 3 000 крон у квартирах та 2 400 крон у незареєстрованому житлі. Оцінюються до п’яти осіб, які мешкають разом.

У відомстві запропонували два варіанти:

  • За першим варіантом допомога нараховується максимум на трьох осіб, а витрати становлять 8 000 і 5 000 крон у зареєстрованих квартирах для біженців та 6 400 і 4 000 крон у незареєстрованих квартирах.
  • За другим варіантом, якщо п’ять осіб проживають разом, сума становитиме 6 000 та 4 000 крон незалежно від реєстрації житла.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з 1 липня цього року українські біженці, які живуть в Естонії, втратили право безкоштовного проїзду у поїздах державної залізничної компанії Elron. Але користуватись цими потягами можуть біженці, які тільки-но приїхали в країну. 

Ми також повідомляли, що у Польщі з 1 липня 2024 року планово підвищиться мінімальна заробітна плата. З огляду це, в українських біженців, які працюють офіційно, зростуть доходи.

Чехія фінансова допомога гроші біженці гуманітарна допомога переселенці житло пільги

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