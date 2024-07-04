Українці в Чехії отримають збільшені виплати — коли та на що саме

Гроші в руках. Фото: aktualne.cz

У Чехії з серпня збільшать гуманітарну допомогу для українських біженців, адже у вересні закінчується термін їхнього права на безкоштовне тимчасове проживання. Поточних виплат на житло для себе та близьких не вистачить.

Про це повідомляє uamedia.eu.

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Як зміниться допомога біженцям у Чехії

У Міністерстві праці та соціальних справ Чехії планують ввести підвищення у вигляді витрат на житло, на підставі яких розраховується допомога. Нині ці витрати становлять:

6 000 крон на місяць для дітей віком до 18 років і біженців, що знаходяться тут менш як 150 днів, у квартирах, зареєстрованих міністерством як житло для біженців, та 4 800 крон для незареєстрованого житла;

для решти біженців — це 3 000 крон у квартирах та 2 400 крон у незареєстрованому житлі. Оцінюються до п’яти осіб, які мешкають разом.

У відомстві запропонували два варіанти:

За першим варіантом допомога нараховується максимум на трьох осіб, а витрати становлять 8 000 і 5 000 крон у зареєстрованих квартирах для біженців та 6 400 і 4 000 крон у незареєстрованих квартирах.

За другим варіантом, якщо п’ять осіб проживають разом, сума становитиме 6 000 та 4 000 крон незалежно від реєстрації житла.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з 1 липня цього року українські біженці, які живуть в Естонії, втратили право безкоштовного проїзду у поїздах державної залізничної компанії Elron. Але користуватись цими потягами можуть біженці, які тільки-но приїхали в країну.

Ми також повідомляли, що у Польщі з 1 липня 2024 року планово підвищиться мінімальна заробітна плата. З огляду це, в українських біженців, які працюють офіційно, зростуть доходи.