Австрия сократит поддержку украинцев — что будет с финансовыми выплатами для беженцев

Беженцы из Украины возле автобуса. Фото: Reuters

В Австрии планируют установить строгие ограничения по предоставлению социальных выплат беженцам. Все из-за существенного количества украинцев, которые приезжают в страну из Закарпатья.

Как пишут журналисты издания Kosmo, таким образом власти хотят предотвратить мошенничество и уменьшить нагрузку на экономику.

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Как отмечается, увеличение количества беженцев усиливает давление на социальную систему, в частности на детские сады, школы и коммунальные услуги. К тому же местные чиновники подозревают, что беженцы злоупотребляют социальными выплатами. Особенно ситуация обострилась в Зальцбурге, где 90% заявлений на получение убежища сейчас подают выходцы из украинского Закарпатья.

Как пояснил координатор по предоставлению убежища в Зальцбурге Антон Хольцер, некоторые семьи переезжают в Австрию из Франции или Испании, поскольку здесь беженцам предлагают более выгодные условия для проживания. Поэтому правительство, как отметила министр по делам семьи Клаудия Плаколм, хочет установить новую политику в отношении беженцев. Например:

создать специальную оперативную группу, которая будет бороться со злоупотреблениями;

сократить сроки выплат на детей и социальную помощь с одного года до шести месяцев;

после 31 октября 2025 года пересмотреть критерии, по которым беженцы получают помощь.

Как ожидается, уже осенью специальное подразделение создаст более строгие критерии, чтобы снизить привлекательность для искателей помощи, которые заинтересованы именно в выплатах. Эти меры направлены на то, чтобы избежать превращения Австрии в "социальный гамак" для искателей убежища.

Сейчас украинцы, которые из-за полномасштабной войны с РФ переехали жить в Австрию, пользуются:

жилищными субсидиями;

базовыми выплатами на проживание;

ежемесячной помощи на детей в размере 180-250 евро в месяц (8 028-11 150 грн);

дополнительными выплатами по уходу за ребенком.

Напомним, что с 1 марта украинцы в Польше могут регистрироваться на новые программы финансовой помощи. Также нашим гражданам предлагают подаваться на оформление карты побыта CUKR, чтобы прожить в стране еще три года.

Также мы объясняли, грозит ли гражданам Украины депортация из Соединенных Штатов Америки. Мнение относительно пребывания беженцев в стране уже озвучил президент Дональд Трамп.