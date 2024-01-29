Денежная помощь беженцам — в Украине обещают новую помощь

Пачка денег. Фото: РБК-Украина

Правительство расширило возможности для назначения денежной помощи малоимущим. В частности, на нее смогут претендовать некоторые беженцы, которые вернутся из-за границы.

О таком решении Кабинета министров сообщает его пресс-служба.

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Как отмечают в пресс-службе, правительство приняло постановление, которое расширяет возможности назначения материальной помощи малообеспеченным семьям, оказавшимся в риске бедности, и смогли активнее ею воспользоваться.

"ВПЛ и украинские мигранты, которые возвращаются из-за границы, смогут получать помощь", — сообщают в правительстве.

Ранее помощь малообеспеченным семьям не назначали, если в семье были трудоспособные неработающие лица или за них не уплачивался единый социальный взнос (уплачивает работодатель) в течение предыдущих трех месяцев перед обращением за этой помощью. Это делало невозможным получение помощи семьям внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые переместились и потеряли работу, а также семьям вынужденных мигрантов, решивших вернуться из-за границы.

Согласно изменениям, помощь на шесть месяцев будет назначаться:

для семей, вернувшихся на родину после длительного (более 90 дней) пребывания за пределами страны, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, не уплачивавшие единый социальный взнос;

для семей внутренних переселенцев, которые через перемещение не работали или не платили ЕСВ.

Какие суммы платят малообеспеченным

Помощь малоимущим назначают тем семьям, у которых общий размер доходов не больше уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи. Сейчас суммы таковы:

для трудоспособных лиц — 55% прожиточного минимума — 1,66 тыс. грн;

для детей — 140% в возрасте до шести лет — 3,58 тыс. грн, от 6-18 лет — 4,47 тыс. грн;

для лиц, потерявших трудоспособность — 100% (2,36 тыс. грн).

"Таким образом, помощь рассчитывается как разница между уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом", — добавили в правительстве.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году украинские беженцы в Германии получат увеличенные ежемесячные выплаты.

Также сообщалось, что в Украине выплату помощи всем внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) автоматически продлят до 1 марта 2024 года (без дополнительного обращения). После этой даты выплаты будут предоставлять только для уязвимых категорий граждан.