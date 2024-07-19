Приват24 за границей — беженцы жалуются на проблемы с доступом к приложению

Приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские беженцы, являющиеся клиентами государственного "ПриватБанка", жалуются на регулярную блокировку входа в мобильное приложение "Приват24" и непрофессиональную поддержку в онлайн-чате. В банке опубликовали алгоритм действий в таких случаях.

Об этом говорится на специализированном сайте Minfin, где клиенты банков могут оставлять жалобы и отзывы.

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Проблемы с входом в Приват24 за границей

Как рассказала одна из клиенток финучреждения, она находится за границей. Ежегодно наблюдается блокировка входа в Приват24. При этом при прохождении авторизации приложение показывает ошибку, а робот в чате не понимает проблему.

Она жалуется на крайне плохую возможность коммуникации с представителями банка на случай проблем.

"Я год за границей, поэтому не могу прийти физически в отделение банка для решения проблемы. Поддержка в онлайн-чате крайне непрофессиональна: невозможно заказать обратный онлайн-звонок или ссылку на вход в Приват24. Блокируется вход в Приват24 регулярно раз в год. Авторизацию пройти невозможно, робот не понимает проблемы. Несколько раз звонила, но в поддержке посылают в онлайн чат, в котором за целый день и многократную ссылку на онлайн проверку фото с паспортом, результатов не дает, робот не понимает", — говорится в жалобе.

Клиента банка отметила, что никто из банка не может помочь, поэтому обратилась с жалобой в Национальный банк Украины (НБУ). На такой шаг пошла, поскольку на карту, к которой утерян доступ, должна поступать пенсионная выплата.

"К кому еще обращаться? Я не могу получать свою пенсию, потому что заблокирован вход в ПриватБанк, в котором привязана моя пенсионная карта. Поменять свою карту на другой банк онлайн на портале ПФУ в электронном обращении тоже не могу, потому что не могу подписать документы и не имею новой электронной подписи, а сформированная год назад в Приват24 уже не действителеа. Год назад еще можно было связаться с банком по видеосвязи для подтверждения личности. Сейчас такой опции нет", — добавила беженка.

Объяснение ПриватБанка по поводу входа в приложение

Как отметили в финучреждении, клиентам доступен надежный канал связи с ПриватБанком.

В частности, граждане могут обратиться в чат-онлайн на официальном сайте банковского учреждения. Там представители банка доступны 24/7.

"Для вас специалисты работают 24/7 и с радостью помогут решить вопрос. Для удобства и сбережения вашего времени, при обращении в поддержку, рекомендуем описать ваш вопрос в полном объеме текстом и дальше действовать по подсказкам бота, чтобы подключиться к оператору", — добавили в ПриватБанке.

Жалоба клиента. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что клиент госфинучреждения "ПриватБанк" обратился в полицию из-за частичной блокировки счетов на основе конфиденциальных данных. Утверждает, что банк противоправно получил информацию из реестров Министерства внутренних дел.

Также мы писали, что в ПриватБанке решили до конца текущего года продать потребительские кредиты прошлых лет. В планах распродать права требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму долга 4,8 млрд гривен.