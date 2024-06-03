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Биткоин непременно подорожает до миллиона долларов — заявление деятеля индустрии

3 июня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Деятель индустрии Самсон Моу спрогнозировал рост стоимости биткоина до миллиона долларов
Самсон Моу на фоне монет биткоина. Фото: happycoin.club
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В будущем биткоин будет стоить миллион долларов. Вопрос только в том, когда это произойдет.

Такое мнение высказал в среду, 29 мая, в посте в соцсети Х (ранее Twitter) генеральный директор компании JAN3, которая занимается ускорением внедрения биткоина через развитие инфраструктуры и финансовых услуг, Самсон Моу.

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Прогнозы Моу касательно подорожания BTC

По данным издания U ° TODAY, Моу прогнозирует криптовалюте позитивное будущее, базируя свои прогнозы на текущей динамике спроса и предложения биткоина. Он отмечает, что спрос на первую криптовалюту значительно превышает существующее предложение.

Важную роль играют спотовые ETF — финансовые инструменты, благодаря которым инвесторы могут получить доступ к BTC без прямого владения активом через традиционные рынки. По последним данным, сейчас биткоин EFT удерживают более миллиона биткоинов, то есть около 5% от общего объема предложения, которое находится в обороте.

Еще одним показателем устойчивого спроса является значительный приток биткоинов на бирже.

Также Моу отмечает, что в случае с биткоином важен "эффект Веблена" — явления, при котором спрос на товар вопреки экономической теории растет с увеличением его цены. По его мнению, рост цен может вызвать интерес и инвестиции в BTC.

Напомним, по прогнозу соучредителя Twitter Джека Дорси, в 2030 году биткоин будет стоить больше миллиона долларов.

Также мы сообщали, что из-за хакерских атак известная японская криптовалютная биржа DMM Bitcoin потеряла более 4 500 BTC, то есть около 305 миллионов долларов.

криптовалюта
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экономика
финансы
курс валют
биткоин

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