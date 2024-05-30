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Биткоин может подорожать до миллиона долларов — аналитик рассказал, когда это произойдет

30 мая 2024 03:40
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Чекарёва Мария
редактор
Гендиректор Strike Джек Маллерс спрогнозировал рост стоимости биткоина до миллиона долларов
Джек Маллерс. Фото: investinfo.pro
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Стоимость биткоина может достичь отметки от 250 тысяч долларов до миллиона долларов. Вероятно, это произойдет во время бычьего ралли, которое наблюдается уже сейчас.

Об этом во время подкаста с основателем компании Pomp Investments Энтони Помплиано в пятницу, 24 мая, заявил генеральный директор платежного сервиса Strike Джек Маллерс.

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По мнению Маллерса, биткоин до сих пор находится на стадии раннего развития. Поскольку рынок облигаций сталкивается с проблемами, центральные банки могут ввести значительный объем ликвидности в финансовую систему для ее стабилизации. Это спровоцирует рост активов, в частности биткоина.

Руководитель Strike уверен, что в отличие от золота и государственных валют первая криптовалюта максимально устойчива к инфляции.

"Биткоин можно назвать самой жесткой формой денег благодаря фиксированному графику добычи монет и проведению халвинга каждые четыре года. Скорость выпуска новых монет постепенно снижается, при этом повышается долгосрочная ценность биткоина", — подчеркнул Маллерс.

Также он добавил, что платежный протокол Lightning Network, который создан для проведения мгновенных и дешевых транзакций решения второго уровня на основе блокчейного биткоина, может еще больше повысить спрос на BTC. Гендиректор Strike уверен, что первую криптовалюту можно использовать даже для повседневных расходов, например, для покупки кофе.

Напомним, накануне цена биткоина неожиданно снизилась до менее 68 тысяч долларов. Биржа Mt.Gox после пяти лет тишины переместила в новые кошельки утром во вторник, 28 мая, более 107 тысяч биткоинов на сумму более 7,2 миллиарда долларов. Движение монет Mt.Gox вызвало негативную реакцию рынка, а стоимость биткоина несколько упала.

Также мы сообщали о том, что автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки советует покупать реальные активы, такие как золото, серебро и биткоин, а на рынке облигаций прогнозирует крах.

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