Социальные стандарты в 2025 году — когда их пересмотрят

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Украинские власти могут пересмотреть уровень минимальной зарплаты и прожиточного минимума после первого полугодия 2025 года. Правительство должно согласиться на такой шаг, поскольку финансовое состояние страны позволяет пересмотреть социальные стандарты.

Об этом заявил в интервью изданию "Украинские новости" заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от фракции "ВО "Батькивщина" Михаил Цимбалюк.

Читайте также:

По его словам, между депутатами и министерствами уже происходит диалог, чтобы отменить решение Кабмина о замораживании социальных стандартов на три года. Обсуждается, в частности, возможность повысить прожиточный минимум, на основе которого рассчитываются более ста выплат, и минимальную зарплату.

"Я думаю, что в конце концов Кабмин после первого полугодия выйдет с такой инициативой. Мы об этом говорим с различными министерствами. Почему? Потому, что тогда будет экономический рост", — сказал он.

Политик объяснил, что госбюджет после повышения пенсионных выплат и зарплат пополнится дополнительными средствами благодаря налогам. А это, в свою очередь, позволит увеличить финансирование военно-промышленного комплекса (ВПК).

Проблем с пересмотром социальных стандартов не возникнет, поскольку страна улучшит свое финансовое состояние, когда получит от международных союзников более 40 млрд евро поддержки. Поэтому повышение прожиточного минимума позволит изменить размер минимальной пенсии, который пока находится на уровне 2 360 грн, а почти два миллиона украинских пенсионеров получают до 3 тыс. грн.

"Мы продолжаем двигаться в этом процессе, и я думаю, что правительство с этим согласится, потому что повышение пенсии и минимальной зарплаты стимулируют экономику. Пенсионеры, получая не мизерные средства, идут в магазины, платят коммунальные и таким образом стимулируют развитие экономики, а не прячут деньги "под матрас", — подчеркнул Михаил Цимбалюк.

Напомним, в июле 2024 года украинское правительство приняло бюджетную декларацию, в которой говорилось об отказе повышать минимальную зарплату и прожиточный минимум в период с 2025 по 2027 годы.

для детей в возрасте до шести лет - 2 563 грн;

для детей в возрасте от шести до 18 лет - 3 196 грн;

для трудоспособных граждан — 3 028 грн;

для украинцев, утративших трудоспособность — 2 361 грн.

Также мы рассказывали, что в Украине выросла минимальная помощь по безработице. С января 2025 года его размер составляет 8 тыс. грн.