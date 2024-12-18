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Больше на 55% — где вырастут тарифы на воду с января

18 декабря 2024 08:45
Ксения Симонова - Редактор
Тарифы на воду вырастут с января — кто будет платить больше на 55%
Квитанция и деньги. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

С 2025 года некоторые украинские города планируют повысить
тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Так, стоимость воды в Калуше Ивано-Франковской области вырастет сразу на 55%.

О таких намерениях властей города сообщает издание "Информатор".

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Вопрос о необходимости повышения тарифов на воду

Руководитель управления ЖКХ Тарас Фицак на заседании исполкома сообщил, что пока вопрос о новых тарифах находится на общественном обсуждении.

"Калушская энергетическая компания" получила два предложения от жителей о воздержании от повышения цен, однако коммунальщики предоставили отказ. Утверждают, что изменение стоимости вполне обосновано.

"Суть обращений заключалась в следующем: чтобы не принимались тарифы. Людям предоставили ответ, что тарифы экономически обоснованы, а законодательство обязывает подавать эти тарифы на рассмотрение исполкома", — сообщил он.

Также по результатам проверки документов, структуры тарифов, причин роста цен тарифная комиссия городского совета не выявила никаких нарушений.

На заседании исполкома присутствовали представители общественности, раскритиковавшие повышение тарифов и деятельность "Калушской энергетической компании" и властей города. Активисты убеждены, что руководство коммунпредприятия не работает эффективно, а горсовет просто "латает" финансовые проблемы предприятия за счет жителей.

Как известно, тариф на водоснабжение не пересматривался в больших городах несколько лет на фоне войны. По данным Ассоциации "Укрводоканалекология", из-за этого растут убытки, которые уже достигают нескольких миллиардов долларов. Со старыми тарифами водоканалы не могут обеспечивать свои функции.

Также растут долги перед энергопоставщиками, есть трудности в проведении плановых работ из-за отсутствия финансирования.

При этом маленькие города в стране имеют право по своему усмотрению устанавливать тарифы, без решения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Ранее мы писали, в Украине может подорожать газ. Это может произойти из-за того, что продолжать соглашение по транзиту между Киевом и Москвой украинская сторона не планирует.

Также сообщалось, что в стране выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Больше всего прибавила в цене электрическая энергия — 63,6%.

тарифы коммунальные услуги ЖКХ цены на квартиры вода

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09:47 Катастрофа в Черном море — РФ скрывает масштабы

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Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

09:38 Расформирование ТЦК в Украине — военный ответил, когда это будет

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